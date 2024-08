Samsung hraje na jistotu: Odhalena kapacita baterie Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra byl spatřen na certifikačním webu 3C

Bude mít nejspíš stejnou baterii jako S24 Ultra

Objevují se další spekulace o změně názvu Galaxy S25 Ultra

Server 91 mobiles si všiml zajímavého záznamu v čínském certifikačním webu 3C. Uváděná hodnota kapacity baterie je 4855 mAh, což je stejná hodnota jako u S24 Ultra. Prodává se ale jako 5000 mAh. Znamenalo by to, že nemůžeme čekat žádný upgrade z pohledu reálné kapacity.

Naopak se zdá, že by S25 Ultra mohl být nepatrně tenší. Zatímco S24 Ultra má tloušťku 8,6 mm, S25 Ultra by mohl být o 0,2 mm tenší, tzn. 8,4 mm. Byl by tak nejtenčí v historii telefonů Note. Ano, Note – server 91 mobiles opět zmiňuje spekulaci o možném přejmenování, o které jsme vás už informovali.

Reálná výdrž zařízení samozřejmě na kapacitě baterie závisí, ale neméně důležitá je optimalizace software a čipsetu. Stále je tak docela dobře možné, že si s výdrží polepšíme právě díky optimalizacím.

Jak vnímáte nulový upgrade baterie u Galaxy S25 Ultra?

Zdroj: 91 mobiles