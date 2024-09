Začátkem příštího roku Samsung představí řadu Galaxy S25, která standardně nabídne dva levnější modely a vrcholnou verzi Ultra. Ta má podle informací od uznávaného insidera Ice universe dohnat konkurenci v dalším aspektu, a to kapacitě operační paměti. Zájemci si konečně budou moct připlatit za větší porci.

Je prý na 100 % potvrzeno, že nadcházející Samsung Galaxy S25 Ultra obdrží až 16 GB RAM, napsal leaker na sociální síti X. V posledních několika letech Samsung nabízel nanejvýš 12 GB, se 16GB RAM naposledy dorazil model Galaxy 21 Ultra v roce 2021. V případě Galaxy S25 a Galaxy S25+ pak můžeme dle informátora @theonecid počítat s maximální kapacitou 12 GB.

The S25 Ultra will definitely have a 16GB RAM version, this is 100% confirmed, don’t worry.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 27, 2024