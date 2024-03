Nové vlajky od Samsungu vyšly teprve nedávno a už se spekuluje o jejích nástupcích

Řada Samsung Galaxy S25 by konečně mohla přinést výraznější designové novinky

Současně se spekuluje nad zvětšením rozměrů základního modelu

Na rozdíl od čínských výrobců má Samsung ke svým zařízením relativně konzervativní přístup. Do velkých změn se pouští pouze zřídka, což ale nemusí být nutně špatně. Mnohým uživatelům už ale pomalé tempo nasazování významnějších upgradů začíná vadit, a tak se vždy po uvedení nových vlajkových smartphonů zaplní sociální sítě příspěvky, které je zesměšňují, a to hlavně po designové stránce. U řady Samsung Galaxy S25 by to už ale mohlo být jiné.

Vizuální stránka Samsung telefonů se příliš nemění a letošní modely vypadají v podstatě stejně jako ty loňské, které zase vychází z designu svých předchůdců. Až na menší rozdíly se počínaje řadou Galaxy S21 de facto neustále díváme na to samé. Jak ale uvedl blogger Yeux1122 na jihokorejském serveru Naver, o změny ovlivňující vizuální stránku prý tentokrát nebude nouze.

Co konkrétně se na řadě Galaxy S25 změní, a zda to bude k lepšímu, nebo naopak k horšímu, však prozrazeno nebylo. Insider pouze uvedl, že existuje možnost zvětšení základního modelu – jeho displej by se v takovém případě protáhl ze stávajících 6,2 palce na 6,36 palce. Tím by se o kousíček blíž přiblížil dražšímu Galaxy S25+, který nejspíš znovu nabídne 6,7palcovou obrazovku.

Jakým směrem by se podle vás měla ubírat řada Samsung Galaxy S25?

Zdroje: X, Naver