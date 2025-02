Milujete focení s filtry? Samsung Galaxy S25 má pro vás překvapení

Reklama

Někdo fotí nejraději do RAWu a někdo má rád filtry natolik, že je používá přímo při focení. Telefony Samsung mají pro druhou skupinu připravenou sadu filtrů přímo v aplikaci Fotoaparát. A novinka Samsung Galaxy S25 přináší zcela přepracovanou sadu fotografických filtrů, které mají úplně nové možnosti.

Srovnání filtrů

Když srovnáme seznam filtrů dostupných na Galaxy S24 Ultra a Galaxy S25 Ultra, nevypadá to, že by měla novinka výrazně lepší nabídku.

Galaxy S24 Ultra Galaxy S25 Ultra Teplý Vánek Studený Pulsování Světlá Křišťálový Mrazivý Roztřesený Květ Zakalený Ivory Záře Měkký Žlutý KissMe Sluneční paprsek Stupně šedí Stín B&W Odstín Medailon

Samsung Galaxy S24

Filtry S24

Samsung Galaxy S25

Takto srovnáno to vypadá, že S24 je na tom dokonce lépe. Jenže S25 Ultra má v rukávu nečekané eso: zatímco u S24 je možné nastavit pouze intenzitu filtru, nové filtry mají o hodně větší možnosti nastavení. Kromě intenzity zde najdeme teplotu barev, kontrast, sytost a zrnitost.

Filtry S25

Další filtry je možné stáhnout z Galaxy Store, ty už mají ale jen základní nastavení. V nabídce najdeme filtry od Samsungu, ale i například Lollicam, Candy camera nebo Camera 360. V době psaní článku je drtivá většina filtrů zdarma, pouze za dva z nich si autoři řekli o 21 a 22 Kč.

Pokud si říkáte, že je to jen otázka času, než se nové filtry dostanou i do starších modelů spolu s aktualizací One UI 7, možná vás zklameme. Když odhlédneme od toho, že aktualizace se stále opožďuje, tak aplikace fotoaparátu na Galaxy S24 s nejnovější beta verzí One UI 7 tuto funkci nemá, takže není jasné, zda ji stabilní aktualizace One UI 7 bude obsahovat a pokud ano, jestli nebude mít S25 nějakou dobu exkluzivitu.

