Bizarní situace u Samsungu! Pro Apple vyrábí lepší displeje než pro vlastní vlajkovou loď

Samsung v rámci úsporných opatření sáhl k levnějšímu řešení displejů u chystané řady Galaxy S25. Potvrdil to Ross Yound na sociální síti X. Zatímco Google Pixel 9 i iPhone 16 využívají novější displeje s organickými materiály M14, Samsung se rozhodl použít starší displej s materiály M13. Kuriózní je, že displeje pro Google Pixel 9 a iPhone 16 vyrábí právě Samsung.

Materiál M13 už dobře známe, je použit v displejích u řady Galaxy S24. Nejsou vlastně nijak špatné, ale M14 je prostě o kus dál. Konkrétně prý nabízejí o 20-30 % vyšší účinnost a o 10-20 % delší životnost. Kromě toho dosahují i vyšší maximální jasnost.

Confirmed with materials suppliers that the S25 Ultra will use M13 rather than M14 materials for cost reasons.

— Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2024