Společnost Samsung už intenzivně pracuje na příští generaci vlajkových smartphonů, která by se měla klasicky představit začátkem příštího roku. V posledních dnech se internetem prohnaly podivuhodné spekulace týkající se fotoaparátů Galaxy S25 Ultra, nejdražšího a současně nejvyhlíženějšího modelu z řady.

Uživatel @ISAQUES81 na sociální síti X uvedl, že Samsung Galaxy S25 Ultra tentokrát dorazí jen se třemi zadními fotoaparáty. Prohlásil, že jihokorejský výrobce elektroniky dal definitivně sbohem teleobjektivu s trojnásobným optickým zoomem, neboť je přesvědčen, že stejného přiblížení lze dosáhnout s primárním objektivem bez větších ztrát na kvalitě.

Galaxy S25 Ultra – Camera News

A prototype of the S25 Ultra is already having its cameras tested by Samsung… and there are 3 new aspects that I'd like to share with you first-hand about the new model's cameras.

It seems that Samsung is trying to be bold, which I think is… pic.twitter.com/J5GUfID29k

— Sperandio4Tech (@ISAQUES81) May 12, 2024