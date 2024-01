Samsung včera představil telefony Galaxy S24 s čipy Exynos a Snapdragon

Exynos se zdá být letos lepší než kdy předtím, přesto má postrádat jednu funkci

Týká se Wi-Fi připojení, čip od Samsungu totiž nepodporuje Wi-Fi 7

Řada Samsung Galaxy S24 (modely S24 a S24+) byla po roční odmlce opět rozdělena na telefony s čipy Exynos a Snapdragon. To se vědělo už několik měsíců zpět a včera nám to jihokorejská firma oficiálně potvrdila. Z mých krátkých zkušeností mohu říct, že Exynos není tak špatný jako v minulosti, přesto kvůli jeho přítomnosti musel Samsung zaříznout jednu podstatnou novinku. Alespoň to tvrdí web SamMobile.

Na větší test výdrže, plynulosti, výkonu a chlazení si budeme muset ještě počkat, takže na nějaké závěry je brzy. Každopádně je zde jedna nevýhoda, která má souviset právě s Exynosem 2400. Ačkoliv se tento kus křemíku může zdát podobný čipu od Qualcommu, ve skutečnosti na rozdíl od něj nepodporuje Wi-Fi 7. Podporu nového standardu nabízí celosvětově jen Ultra a to i přestože se v některých zemích prodávají modely Galaxy S24 a Galaxy S24+ se Snapdragonem. Firma se prý rozhodla zakázat Wi-Fi 7 i u těchto modelů, přestože by na nich mohla fungovat, aby nedošlo k potenciálně ještě větším rozdílům mezi Snapdragon a Exynos variantami.

Wi-Fi 7 is HERE – Why It’s Awesome

Co je Wi-Fi 7? Wi-Fi 7, známá také jako IEEE 802.11be staví na standardu Wi-Fi 6E a využívá stejná pásma – 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz, avšak nabízí až 4,7x rychlejší připojení (46 Gb/s). Zároveň ale umí také dvojnásobnou šířku kanálu (320 MHz) pro jednotlivá zařízení a v neposlední řadě je energeticky méně náročná.

Možná si říkáte, že Wi-Fi 7 není něco co okamžitě potřebujete, což nelze rozporovat. I starší standardy nabízejí dostatečně rychlé a stabilní připojení, ale v horizontu sedmi let (takhle dlouho bude Samsung nové telefony podporovat) by se už novinka mohla hodit.

Bude vám chybět Wi-Fi 7 u S24 a S24+?

Zdroj: SamMobile