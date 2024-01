Samsung Galaxy S24 Ultra na prvních fotografiích!

Představení řady Galaxy S24 se nezadržitelně blíží

Bylo jen otázkou času, kdy se objeví první živé fotografie

Stalo se tak právě teď, pojďte se mrknout na Samsung Galaxy S24 Ultra

Od představení řady Galaxy S24 nás dělí necelé dva týdny. O specifikacích už víme téměř vše, podobné je to s designem jednotlivých variant. Zatím jsme ale čekali na reálné fotografie jednotlivých telefonů. Čekání je ale u konce, pojďte se podívat na Samsung Galaxy S24 Ultra!

Právě na nejvyšší model chystané řady se upíná největší pozornost. Telefon má ambice stát se vládcem na poli telefonů s operačním systémem Android, pomocí mu k tomu má procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nebo nekompromisní fotoaparát. To základní Galaxy S24 má ambice být zklamáním roku 2024…

Ale Samsung Galaxy S24 Ultra bude nekompromisní, o tom nepochybuji. Ostatně loňský Samsung Galaxy S23 Ultra patřil k nejprodávanějším telefonům roku 2023 a byl jednoznačným tahounem v portfoliu společnosti Samsung. Živé fotografie potvrzují, že všechny předchozí úniky v oblasti designu byly pravdivé.

Nečekejte žádné velké změny, všechno důležité se bude odehrávat uvnitř. Kromě výkonného procesoru se můžeme těšit na Android 14 nebo nejnovější verzi One UI. Telefon sice nenabídne teleobjektiv s 10x přiblížením, ale kompenzovat to bude teleobjektiv s 5x přiblížením a vysokým rozlišením, přičemž tato kombinace by ve výsledku mohla přinést ještě lepší kvalitu snímků. Vše podstatné se dozvíme už brzy, oficiální představení řady Galaxy S24 proběhne 17. ledna 2024.

Líbí se vám Samsung Galaxy S24 Ultra?

Zdroj: gizmochina