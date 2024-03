Galaxy S24 Ultra se v nové kampani podívala do stratosféry

Do vzduchu se dostala díky stratosférickým balónům

Nové snímky vypadají naprosto skvěle a zachycují pohoří i jednotlivé kontinenty

Samsung Galaxy S24 Ultra je na trhu už více než měsíc a opět jde o jeden z nejlepších fotomobilů současnosti, ačkoliv nelze popřít, že konkurence bude letos velmi zajímavá a mnohdy je ještě lepší. Za zmínku stojí například vivo X100 Pro, Honor Magic6 Pro nebo Xiaomi 14 Ultra. Samsung se u fotoaparátů už delší dobu pravidelně zabývá nočním focením, ať už jde o měsíc nebo hvězdy. Co kdybychom ale vzali naopak telefon do vesmíru a pořizovali s ním fotky naší planety? To nyní jihokorejský moloch vyzkoušel. Výsledky vypadají velmi dobře.

Samsung zatím tuto akci marketingově nikterak nepropagoval, přesto už se dostala k veřejnosti. Nejnovější vlajkové telefony byly umístěny do čtyř stratosférických balónů a následně vyslány do vzduchu z různých míst – Los Angeles, Nevady, Las Vegas a Grand Canyonu. Finální výška dosahovala někam ke 36 kilometrům, čistě teoreticky tedy snímky nelze nazvat vesmírnými, jelikož jeho začátek je definován až 100 kilometrů od povrchu.

V této výšce telefony vyprodukovaly desítky různých snímků, načež se vrátily (díky vypuštění vodíku v balónech a následnému otevření padáků) zpět na Zemi. Samotné snímky jsou dechberoucí a zachycují nejen zakřivení naší planety, ale také černočerný temný vesmír.

Nelze popřít, že by podobných výsledků nebylo možné dosáhnout s jinými vlajkami, třeba těmi, které jsem zmínil na začátku článku. Je ale minimálně zajímavé, jak Samsung přistupuje k marketingu. Podobné snímky mohou na telefon nalákat nejednoho vesmírného nadšence.

Jak se vám líbí vesmírné snímky pořízené Galaxy S24 Ultra?

Zdroj: AndroidAuthority, SamMobile