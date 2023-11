Další únik potvrzuje, že Samsung Galaxy S24 Ultra nabídne titanový rámeček.

Dozvěděli jsme se také zajímavé informace ohledně výrobních nákladů.

A v neposlední řadě zde máme render porovnávající vzhled Galaxy S23 Ultra a jeho nástupce.

S blížícím se oficiálním odhalením řady smartphonů Samsung Galaxy S24 se stupňuje i intenzita informací uniklých na internet. Tentokrát zde máme pár zajímavostí o nejvybavenějším modelu v podobě smartphonu Samsung Galaxy S24 Ultra. Ty se týkají zejména vzhledu, ale také ceny titanového provedení.

Titan jako u Applu

Poslední únik informací pocházející přímo z korejského poloostrova potvrzuje již dříve spekulované nasazení titanu u vlajkového Samsungu Galaxy S24 Ultra. Jeho reálná aplikace má být přitom velmi podobná jako v případě letošních nejvybavenějších iPhonů. Půjde tedy stále o použití hliníkové kostry, která bude mít pouze na rámečcích vrstvu titanu. V jednu chvíli se ve spojení s řadou S24 spekulovalo o plošném nasazení titanu v rámci všech modelů řady, tyto informace se však nepotvrdili a Samsung měl údajně objednat výrobu 15 milionů titanových rámů – což odpovídá množství prodaných Galaxy S23 Ultra.

Leaker ale zároveň dodává, že Samsung do budoucna nasazení titanu u levnějších modelů ze stolu neshodil. Bude však záležet na zájmu uživatelů a především také na reálných výrobních nákladech. Hliníkový rám Galaxy S23 Ultra měl údajně stát pod 20 $. Při nízké výtěžnosti výrobního procesu by ale titanový rám mohl stát údajně čtyř až pětinásobek této částky. Bavíme-li se tedy o sumě okolo 1 800 – 2 300 Kč jen za konstrukci z hliníku a titanu, je vcelku jasné, že pro levnější modely by se jednalo o až příliš velkou cenovou zátěž.

Od známého leakera s přezdívkou Ice Universe jsme se pak dočkali povedeného renderu, ukazujícího Samsung Galaxy S24 Ultra vedle svého předchůdce. Připomeňme, že S24 Ultra má dorazit s displejem bez bočního zaoblení a bude tak o něco širší než jeho předchůdce. Zároveň však ale má nabídnout tenčí a především symetrické okraje okolo displeje a menší průstřel na selfie kamerku. Rozměry novinky by pak měly činit 162,3 x 79 x 8,6 mm proti 163.4 x 78.1 x 8.9mm kterými disponoval Galaxy S23 Ultra. Vše je pak zaneseno v renderu porovnávajícím obě generace tohoto TOP modelu, který můžete vidět výše.

