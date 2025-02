Samsung překvapil! S24 Ultra umí nejen fotit, ale i trhat… džíny

Zdá se, že prémiové zpracování může mít i svou odvrácenou stranu. Uživatelé na Redditu (jak informoval server notebookcheck) začali hlásit poměrně kuriózní problém s Galaxy S24 Ultra – telefon jim díky svým ostrým hranám ničí kapsy u kalhot. Nejde přitom o ojedinělý případ, podobné zkušenosti sdílí hned několik majitelů jihokorejské vlajkové lodě.

Uživatel „partyhat-red“ dokonce zveřejnil fotografie, na kterých je dobře vidět, jak telefon ničí materiál džínů. A není v tom sám – v komentářích se přidali další majitelé S24 Ultra se stejnou zkušeností. Zajímavé je, že někteří vzpomínají i na podobný problém u Galaxy S21. Nelze se tak ubránit pocitu, že Samsung v honbě za prémiovým vzhledem trochu pozapomněl na praktičnost.

Nabízí se samozřejmě jednoduché řešení v podobě ochranného pouzdra. To ale není pro každého – jednak se tím zakryje prémiové titanové tělo, za které jste si připlatili nemalé peníze, druhak se tím ještě zvětší už tak pořádný kus hardwaru. Připomeňme, že S24 Ultra má 6,8palcový displej a rozměry 162,3 x 79 milimetrů, takže je to pořádná lopata.

Problém se netýká pouze kapes. Někteří uživatelé si stěžují i na to, že se jim ostré hrany nepříjemně zařezávají do dlaní při delším používání. Samsung si je této kritiky zřejmě vědom a proto dostala Galaxy S25 Ultra o něco zaoblenější design. Není to poprvé, co se s podobným problémem setkáváme – před několika lety řešili majitelé Essential Phone úplně stejnou situaci.

Stalo se vám někdy něco podobného?

Zdroj: Reddit