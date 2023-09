Informace o Galaxy S24 Ultra se objevují téměř každý týden

Nejnovější únik pochází od leakera Yogeshe Brara

Počítat můžeme s lepším displejem a dosud nepředstaveným Snapdragonem

Od představení Galaxy S24 Ultra nás dělí téměř půl roku, přesto nám různí leaksteři přinášejí nové a nové informace o tom, co můžeme očekávat. Nejnovější informace pochází od Yogeshe Brara, který se pochlubil několika klíčovými specifikacemi chystané vlajkové lodi.

Brar potvrdil spekulace o titanovém rámu. Zajímavostí je, že přestože je titan odolnější než hliník, nový model by měl být o 1 gram lehčí než aktuální Galaxy S23 Ultra. Přesná hmotnost by měla být 233 gramů.

Exynos bude podle všeho zpět, ale dostane se pouze do telefonů Galaxy S24 a S24+. Co se týče Ultra modelu, ten bude poháněn výhradně (tedy i v Evropě) Snapdragonem 8 Gen 3. Navíc by se mohlo jednat opět o speciální edici “for Galaxy”, stejně jako letos.

Samsung Galaxy S24 Ultra – 6.8" QHD+ Dynamic AMOLED LTPO, 120Hz

– Titanium frame

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

– 200MP + 12MP + 50MP + 10MP

– 12MP selfie

– Android 14, One UI 6

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 7, 2023

Samsung Galaxy S24 Ultra by měl mít 6,8″ LTPO AMOLED panel s rozlišením QHD+. Očekává se, že jeho jas dosáhne na úctyhodných 2 200 nitů, což by bylo výrazné zlepšení oproti 1 750 nitům u modelu S23 Ultra.

Nový 200Mpx snímač (HP25X) bude mít vylepšené automatické ostření, samozřejmě bude možné slučovat pixely (16 v 1 a 4 v 1). Teleobjektiv dostane nový 50MP snímač, zatímco ultraširokoúhlý a selfie fotoaparát zůstanou stejné. Navzdory spekulacím o 65W nabíjení, by měl Samsung Galaxy S24 Ultra zůstat u své 5 000mAh baterie a 45W nabíjení.

