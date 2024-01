Samsung Galaxy S24 Ultra se nám odhalí už za pár dní

Novinka bude prý umět nahrávat video ve 4K při 120 fps

Tuto možnost nabízí jen hrstka telefonů, třeba vlajkové Xperie

Samsung Galaxy S24 Ultra je jistě jednou z nejočekávanějších vlajek roku 2024 a osobně si od ní slibuji poměrně hodně. Těším se na titanové (a tím pádem o něco lehčí) tělo, ale také softwarové funkce a jsem zvědav na to, jak se telefon vypořádá s absencí 10násobného teleobjektivu. Současnou Ultru používám už několik měsíců a tu a tam právě tento objektiv využívám. O všech třech mobilech už víme takřka vše a nyní se leaker Ice Universe pochlubil s další podstatnou informací.

Přestože nemůžeme od soustavy fotoaparátů čekat nějaké revoluční změny, jich zde přece pár najdeme. Jednou z nich má být nově možnost natáčení 4K videa ve 120 snímcích za vteřinu. To přitom umí jen hrstka mobilních telefonů, například vlajkové Xperie od Sony nebo nedávno představená Nubia Z60 Ultra. Zatím ale není jasné, zda bude možné nahrávat tato videa pomocí všech kamer, nebo zda si funkci Samsung schová jen pro hlavní snímač. Právě telefon od ZTE však podporuje 4K/120 u všech snímačů vyjma selfie kamery, takže by to teoreticky šlo.

Jihokorejský gigant tedy minimálně nějakou péči věnuje i videu, což rád slyším a jsem zvědav, zda se nová Ultra konečně vyrovná iPhonu. Letošní model už natáčí video velmi dobře, dramaticky lépe než Galaxy S22 Ultra, ale jablíčka jsou v tomto směru ještě o kousek dál. K oficiálnímu odhalení dojde už 17. ledna.

Oceníte možnost nahrávání ve 4K při 120 fps?

