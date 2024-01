Samsung má letos ještě více šlápnout na podlahu u softwarové podpory

Až donedávna byl v tomto ohledu nejlepší, na podzim ho překonal Google

Řada Galaxy S24 má však nabídnout až 7letou podporu, čímž se Pixelům vyrovná

Po softwarové stránce je Samsung společností, z níž si mohou brát ostatní výrobci příklad. Poskytuje dlouhou podporu i u levnějších telefonů, u těch dražších nabízí v současnosti 4 roky hlavních aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat. Do doby než Google představil řadu Pixel 8, to byl absolutní vrchol z hlediska Android scény. Americká společnost však u svých nových telefonů slíbila podporu po dobu 7 let. Bavíme se navíc o podpoře plnohodnotné, Pixely mají dostat až Android 21, což zní naprosto šíleně. A Samsung rozhodně neusne na vavřínech..

Web Android Headlines totiž tvrdí, že nadcházející vlajkové telefony řady Galaxy S24 obdrží rovněž 7letou softwarovou podporu, čímž se Pixelům vyrovnají. Tenhle konkurenční boj se mi zamlouvá. Pokud budou aktualizace poskytovat takhle dlouho dva výrobci, existuje pravděpodobnost že se k nim časem přidají i další. Nebo minimálně ji prodlouží ti, kteří aktuálně u vlajek poskytují směšné dva updaty. Však vy víte o kom mluvím!

Stejný zdroj však nezmiňuje, zda se těmi 7 lety myslí plnohodnotná podpora, tedy nové verze systému, nebo jen bezpečnostní záplaty. Možná si říkáte, že takhle dlouhá podpora je trochu přehnaná a částečně souhlasím. Milovníci nových vlajek si pravděpodobně telefon takhle dlouho nenechají, ale mobil může být rázem zajímavou koupí z druhé ruky. Dovedu si představit, že za 4 roky, až se bude Galaxy S24 válet na bazarech za 4-5 tisíc, může být stále lákavější volbou, než nové telefony v této ceně. A stále máte jistotu tří dalších aktualizací.

Jen tak mimochodem – 7 let podpory je opravdu skvělá hodnota, která by byla u Android telefonu ještě pár let zpět nemyslitelná. Pokud by Samsung opravdu nabídl takto dlouhou podporu, překonal by o rok dokonce i Apple. Pro příklad – iOS 17 už na iPhone X nedorazil, od jeho vydání uplynulo (v době oficiálního zavádění iOS 17) 6 let.

Je pro vás softwarová podpora u mobilu důležitá?

Zdroj: gizmochina.com