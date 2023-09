Unikají další informace o řadě Galaxy S24

Tentokrát se týkají hlavně Ultra varianty

K představení novinek by mohlo dojít o měsíc dříve než letos

Samsung Galaxy S24 je bez debat nejočekávanější řadou mobilů příštího roku. Na internetu se válí hromada spekulací a uniklých informací, přičemž v posledních dnech vše opět nabralo na obrátkách. Některé z nich jsou pozitivní, z jiných ale mít radost nebudete.

Přestože se šířily zvěsti o návratu čipsetu Exynos, nyní vše nasvědčuje tomu, že Samsung půjde jinou cestou. Všechny verze Galaxy S24 Ultra by měly být vybaveny Snapdragonem 8 Gen 3, což je vynikající zpráva. Leaker Revegnus však dodává, že základní a Plus varianta bude skutečně vybavena Exynosem 2400. Není příliš složité si domyslet, že pokud jihokorejská firma svému čipsetu nevěří natolik, aby jej nasadila do Ultra varianty, nebude s nejvyšší pravděpodobností patřit k úplné špičce.

Pokud jde o displej, všechny tři modely by měly být vybaveny QHD+ 2X Dynamic AMOLED panelem, v případě Ultry opět můžeme počítat s 200Mpx hlavním snímačem, u základní a Plus verze se opět objeví 50Mpx fotoaparát. Leaker Ice Universe však dodává, že na stole leží varianta odebrání 10násobného teleobjektivu, namísto něj by mohl použít 5násobný. Tímto krokem by se snížil na úroveň iPhonu 15 Pro Max. Je ale potřeba zmínit, že jde o informaci, kterou nemá ani samotný leaker v podstatě ničím podloženou. Co se představení týče, to by mohlo proběhnout už v lednu, tedy o měsíc dříve než letos.

Co říkáte na uniklé specifikace řady Galaxy S24?

Zdroj: SamMobile, SamMobile