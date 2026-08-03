Červencová aktualizace ničí baterie telefonům Galaxy. Nejvíc trpí modely Ultra

  • Majitelé telefonů Galaxy hlásí po červencové aktualizaci prudké vybíjení baterie a přehřívání
  • Stížnosti se týkají hlavně řad Galaxy S24 a S25, nejčastěji u modelů Ultra
  • Jeden z uživatelů problém vystopoval k WhatsAppu, který se po aktualizaci zasekává při zálohování

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
3.8.2026 10:00
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Aktualizace mají problémy opravovat, ne vytvářet – jenže s červencovou aktualizací postavenou na One UI 8.5 to u Samsungu vypadá spíš naopak. Na oficiálních komunitních fórech přibývá hlášení o výrazném vybíjení baterie a přehřívání telefonů, přičemž nejhlasitěji si stěžují majitelé řad Galaxy S24 a S25, hlavně těch nejdražších modelů Ultra.

Míň času u displeje, přesto rychleji prázdná baterie

Nejnázornější popis přinesl jeden z majitelů Galaxy S25 Ultra. Po instalaci aktualizace mu baterie ubývala citelně rychleji, přestože displej měl zapnutý kratší dobu než dřív – tedy přesně opačně, než by se dalo čekat. Když začal pátrat po příčině, dostal se k WhatsAppu, který se mu po aktualizaci zasekával v procesu zálohování a evidentně žral energii na pozadí. Podobnou zkušenost popsalo i několik dalších uživatelů.

Samsung mlčí, jistota žádná

Jestli je zaseknuté zálohování skutečným viníkem, nebo jen jedním z projevů hlubší chyby, se zatím říct nedá. Jisté je, že se potíže shodně objevují až po instalaci červencové aktualizace. Samsung se k situaci veřejně nevyjádřil a nezbývá než doufat, že se problém podaří vyřešit v srpnovém balíčku.

Zaznamenali jste po červencové aktualizaci horší výdrž i vy?

Zdroj: 9to5Google

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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