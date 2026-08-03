Červencová aktualizace ničí baterie telefonům Galaxy. Nejvíc trpí modely Ultra Hlavní stránka Zprávičky Majitelé telefonů Galaxy hlásí po červencové aktualizaci prudké vybíjení baterie a přehřívání Stížnosti se týkají hlavně řad Galaxy S24 a S25, nejčastěji u modelů Ultra Jeden z uživatelů problém vystopoval k WhatsAppu, který se po aktualizaci zasekává při zálohování Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.8.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Aktualizace mají problémy opravovat, ne vytvářet – jenže s červencovou aktualizací postavenou na One UI 8.5 to u Samsungu vypadá spíš naopak. Na oficiálních komunitních fórech přibývá hlášení o výrazném vybíjení baterie a přehřívání telefonů, přičemž nejhlasitěji si stěžují majitelé řad Galaxy S24 a S25, hlavně těch nejdražších modelů Ultra. Míň času u displeje, přesto rychleji prázdná baterie Nejnázornější popis přinesl jeden z majitelů Galaxy S25 Ultra. Po instalaci aktualizace mu baterie ubývala citelně rychleji, přestože displej měl zapnutý kratší dobu než dřív – tedy přesně opačně, než by se dalo čekat. Když začal pátrat po příčině, dostal se k WhatsAppu, který se mu po aktualizaci zasekával v procesu zálohování a evidentně žral energii na pozadí. Podobnou zkušenost popsalo i několik dalších uživatelů. Samsung mlčí, jistota žádná Jestli je zaseknuté zálohování skutečným viníkem, nebo jen jedním z projevů hlubší chyby, se zatím říct nedá. Jisté je, že se potíže shodně objevují až po instalaci červencové aktualizace. Samsung se k situaci veřejně nevyjádřil a nezbývá než doufat, že se problém podaří vyřešit v srpnovém balíčku. Zaznamenali jste po červencové aktualizaci horší výdrž i vy? Zdroj: 9to5Google Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie Samsung Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S25 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025