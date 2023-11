Samsung citelně vylepší displej “pluskového” Galaxy S24

Telefon dostane v základu 12 GB RAM

V útrobách bude tikat Exynos

Plus varianta řady Galaxy S je vždy pouze zvětšený základní model s o něco větší baterií, ale nepřináší žádné funkce ani hardware z Ultra varianty, přitom je o několik tisíc dražší než právě menší model. Proto není u uživatelů ani tolik oblíbený, ti si většinou rovnou připlatí za vrcholný model, nebo ušetří a sáhnou po základním. To by se ale mohlo změnit u řady Galaxy S24, která se začíná docela hezky vybarvovat. Doslova – nedávno unikly i barevné varianty, přinesl je server PhoneArena.

Samsung Galaxy S24 Plus totiž dle leakera Ice Universe nabídne QHD+ displej Samsung M13, tedy jeden z nejlepších mobilních panelů na trhu. Současný Galaxy S23+ si přitom musí vystačit s Full HD+ panelem. V základu má nabízet 12 GB RAM, pod kapotou má (minimálně v Evropě) tikat čipset Exynos 2400, na nějž nás Samsung nalákal už před několika týdny.

Ice Universe se rovněž nechal slyšet, že má být telefon tenký 7,7 mm, bude tedy o 0,1 mm tlustší, což v praxi nepoznáte. “Plusko” pochopitelně nabídne také větší baterii než základní model, hovoří se o 4755 mAh. Vypadá to tedy, že minimálně ve své cenové kategorii bude S24+ o něco konkurenceschopnější.

