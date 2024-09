Samsung představil nový přírůstek do rodiny Galaxy

Odlehčený Galaxy S24 FE navazuje na úspěšné předchůdce

Jedná se o mírně odlehčený a zároveň levnější model oproti plnohodnotným S24

Samsung právě představil nejnovější přírůstek do rodiny Galaxy S24. Jedná se o očekávaný model Galaxy S24 FE, odlehčenou verzi vlajkových lodí. Dřívější modely byly vesměs populární a tento kousek má nejlepší předpoklady k tomu, stát se bestsellerem.

Rozměry telefonu Galaxy S24 FE jsou 77,3 X 162 X 8 mm a hmotnost je 213 g. Nejde tedy o malý telefon, ale ani o monstrum, jakým je například S24 Ultra. Telefon je vyroben z kombinace kovu a skla a na dotek působí velice dobře a prémiově. Telefon slibuje úroveň ochrany IP68.

Softwarová výbava

Co se softwarové výbavy týká, Galaxy S24 FE přichází s Androidem 14 a One UI 6.1. Samsung dává záruku 7 generací aktualizací operačního systému a 7 let bezpečnostních aktualizací.

Samsung kromě vysokého zabezpečení systémem KNOX zdůrazňuje funkce umělé inteligence, kterými je telefon prošpikovaný. Můžete upravovat fotografie, generovat texty, nechat si zkontrolovat pravopis nebo simultánně přeložit telefonní hovor. Bohužel dost jinak zajímavých funkcí nepodporuje naši mateřštinu.

Parametr Hodnota Displej 6,7” FHD+ (17 cm) Dynamic AMOLED 2X Adaptivní obnovovací frekvence 120 Hz (60/120 Hz) Funkce Vision Booster Rozměry a hmotnost 77,3 X 162 X 8 mm, 213 g Fotoaparát Ultraširoký fotoaparát 12 MPix, f2,2, úhel záběru 123˚ Širokoúhlý fotoaparát 50 MPix, optický stabilizátor, f1,8, úhel záběru 84˚ Teleobjektiv 8 MPix, 3x optický Zoom, optický stabilizátor, f2,4, úhel záběru 32˚ Přední fotoaparát 10 MPix, f2,4, úhel záběru 80˚ Procesor Exynos 2400e (4nm) Paměť a úložný prostor 8 + 128 GB 8 + 256 GB 8 + 512 GB Baterie 4 700 mAh Dobíjení Kabelové dobíjení: až 50 % cca za 30 min s adaptérem 25 W a kabelem 3A USB-C Fast Wireless Charging 2.0 Wireless PowerShare Operační systém Android 14 One UI 6.1 Sítě a konektivita 5G LTE Wi-Fi 6E Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3 Zabezpečení Auto Blocker, Samsung Knox, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, Passkey Odolnost proti vlhkosti IP68

Cena a dostupnost

Galaxy S24 FE je možné si už nyní předobjednat za cenu 18 999 Kč za verzi 8+128 GB a za 19 999 za verzi 8+256 GB. Samsung jako obvykle podpoří první zákazníky slevami a bonusy. Pokud si jej objednáte do 4. října 2024, dostanete slevu 50 % na ochranné pouzdro.

Při objednávce do 31. října 2024 pak můžete při odprodeji starého zařízení získat výkupní bonus 3000 Kč a studenti s platným průkazem ISIC pak získají slevu 10 % z ceny telefonu.

Líbí se vám Galaxy S24 FE v pastelových barvách?

Zdroj: Samsung