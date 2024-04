Samsung připravuje model vyšší střední třídy Galaxy S24 FE

Dozvídáme se nové informace o jeho termínu vydání

Tentokrát nejsou zrovna pozitivní a Samsungu mohou zkomplikovat život

Začátkem tohoto měsíce jsme vás informovali o údajném letním termínu vydání modelu Galaxy S24 FE, kterým Samsung zaútočí na konkurenční smartphony vyšší střední třídy. Čerstvé poznatky našich nizozemských kolegů však nasvědčují tomu, že se vyhlížený „zabiják vlajek“ zpozdí, na což může jihokorejský výrobce těžce doplatit.

Server GalaxyClub spekulace o Galaxy S24 FE potvrzuje, ale současně přináší ne zrovna pozitivní zprávy o jeho přípravách. Aktuální situace vývoje prý zdaleka nenasvědčuje tomu, že by se měl telefon dostat na pulty obchodů v průběhu letních měsíců, takže máme spíš počítat s jeho uvedením na konci roku, popřípadě až na začátku toho následujícího.

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S24 FE, údajně nesoucí kódové označení R12, se na základě předešlých úniků jevil jako velice ambiciózní kus elektroniky. Prý dostane čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nebo Exynos 2400 (v závislosti na regionu), což by při vydání na začátku druhé půlky letoška mohlo konkurenci pořádně zatopit.

Jestliže ale zařízení nevyjde do konce roku, budou mít značky typu Xiaomi dostatek prostoru na to, aby Galaxy S24 FE pokořily ještě dřív, než vůbec spatří světlo světa. Čínský technologický kolos přece jenom hodlá na podzim uvést řadu 14T, která by měla po vzoru svých předchůdců opět velmi potěšit svým poměrem mezi cenou a výkonem.

Co si o Samsungu Galaxy S24 FE myslíte vy?

Zdroje: GalaxyClub