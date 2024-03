Samsung prý chystá nový telefon ve fanouškovské edici

Mohl by přinést výrazně vyšší výkon než jeho předchůdce

K nám ale nejspíš znovu dorazí s Exynosem

Na sklonku loňského roku k nám Samsung vyslal mírně kontroverzní model Galaxy S23 FE. Šlo sice o velkolepý návrat jindy oblíbených fanouškovských edic, ale tahle konkrétní nebyla příliš konkurenceschopná a za stejné nebo kolikrát menší peníze byste sehnali lepší telefony. Jihokorejský gigant už prý nicméně pracuje na Galaxy S24 FE, který se zatím jeví daleko ambiciózněji.

S detaily přišel na sociální síti X poměrně známý insider OreXda, jenž prozradil, že Samsung Galaxy S24 FE dostane buď procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, anebo Exynos 2400. Jeho předchůdce v některých regionech disponoval dnes už docela starým Snapdragonem 8 Gen 1, popřípadě Exynosem 2200, což také nebyla oproti jiným modelům vyšší střední třídy bůhvíjaká výhra.

Samsung Galaxy S23 FE (Exynos 2200) Benchmark Test | Indian Retail Unit

Nový FE model by se tedy výkonnostně mohl přiblížit řadě Galaxy S24, což se na první poslech může zdát postavené na hlavu, ale když vyjde o tolik měsíců později, nepřijde mi to nereálné. Pokud ale doufáte ve Snapdragon v Česku, nejspíš tak činíte marně, protože se k nám téměř určitě zase dostane verze s Exynosem (jednak to naznačuje samotný leaker, avšak také to odpovídá dlouhodobému přístupu Samsungu).

Co se týče specifikací, OreXda hovořil o 6,1palcovém AMOLED displeji. Velikostí si není zcela jistý, každopádně pokud by se Samsung skutečně uchýlil k použití takto malého panelu, mohl by Galaxy S24 FE jaksi oživit trh s kompaktními telefony. Insider zmiňuje také 256GB UFS 4.0 paměť nebo 128GB s technologií UFS 3.1, 12GB LPDDR5X RAM a 4 500mAh baterii.

Kdy přesně se Samsung Galaxy S24 FE dostane na trh, a zda vůbec, prozatím není jasné. Bude dobré si počkat na potvrzení z většího množství zdrojů, jelikož výrobce nám detaily hned tak neprozradí…

Jste pro, aby pravidelně vycházely FE modely telefonů?

Zdroje: X (1, 2)