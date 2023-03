Ne, Exynos verze telefonů Galaxy S24 prý nejsou ve hře

Pro některé by to byla příjemná zpráva, pro jiné zklamání. I když společnost Samsung dál usilovně pracuje na vlastních mobilních čipsetech značky Exynos (nedávno kvůli tomu dokonce přetáhla i důležitého manažera z konkurenční firmy TSMC) a slíbila, že se tyto jednotky vrátí ještě silnější a efektivnější, řady Galaxy S24 se to prý týkat nebude. Na Twitteru to po krátké době tvrdí další tipér, @OreXda alias Connor. “Řada Galaxy S24 nikdy nebude mít Exynos,” vzkázal stručně.

Galaxy S24 Series will never use Exynos. — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) March 13, 2023

Letošní vlajková série Galaxy S23 vyrazila na všechny trhy bez rozdílu s procesory Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, dokonce ještě v mírně přetaktované posílené verzi. Uspokojena tak byla velká spousta zákazníků, která Samsungu vyčítala dlouholetý prodej dvou různých verzí jinak stejných mobilů na vybraných trzích. Aktuální stav tedy podle tohoto i dalších tipů bude trvat minimálně rok.

Korejský gigant již sice nejspíš připravuje nový vlajkový čipset Exynos 2400, nicméně ten podle odhadů zamíří do ohebných mobilů, případně do řady A. Prémiová série S by namísto něj měla dostat Snapdragon 8 Gen3.

