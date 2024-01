Máme za sebou dlouho očekávanou premiéru řady Galaxy S24

Novinky nabízí skvělou podporu, v daleké budoucnosti obdrží Android 21

Výrobce si zaslouží pochvalu za výběr barevných variant, tři nabízí exkluzivně

Samsung Galaxy S24 je jedním z nejlepších kompaktních telefonů na trhu, pokud ne tím vůbec nejlepším. Nemá vyloženě slabé místo a jsem zvědav, jak dokáže u zákazníků uspět. Pomůže mu nejenom skvělá podpora, ale také dostatečný výběr barevných variant.

Samsung představil hned 7 barevných verzí a za tento počet jej chválíme. Současně ale dodám, že úplně spokojený stejně nejsem a myslím si, že minimálně dvě barevné varianty mohly být o něco odvážnější. Pojďme si ostatně jednotlivé verze nejprve prohlédnout na obrázcích.

Kvarteto barev bude k dispozici u všech prodejců, tři barvy jsou dostupné exkluzivně v oficiálním eshopu společnosti Samsung, konkrétně modré, zelené a oranžové provedení. Přesto mi chybí nějaké výraznější tmavé barvy, většina verzí na mě působí hodně světlým dojmem a přestože je málokterý telefon k dispozici v sedmi barvách, snadno se může stát, že si nevyberete respektive budete muset sáhnout ke kompromisu.

Pokud by Samsung vsadil na výrazně červenou barvu, nemusel by výsledek vůbec vypadat špatně. Pokud se podívám na zelenou respektive modrou verzi, alespoň jedna z nich za mě mohla být tmavší a barevně výraznější. Samozřejmě chápu, že výrobce nemůže produkovat deset různých verzí, ale sázka na výraznější barvu by mohla vyjít.

Schválně nám do komentářů dejte vědět, v jaké barvě by se vám Samsung Galaxy S24 líbil nejvíce a jestli se výrobci podařilo trefit do vašeho vkusu se stávající nabídkou. Já jsem v loňském roce na zadní stranu Galaxy S23 nakonec umístil kožený polep od společnosti Dbrand a tak mi nakonec bylo jedno, jakou barvu vlastně v kapse mám. Ale podobné příslušenství si nezamiluje každý.

Která barva Galaxy S24 se vám líbí nejvíce?

