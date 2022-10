To, že Samsung Galaxy S23 Ultra přijde s 200Mpx fotoaparátem není žádné tajemství. Pochopitelně se ale nebude jednat o ten stejný senzor, který se nachází třeba v Xiaomi 12T Pro a Motorole Edge 30 Ultra. Jihokorejská firma jej ještě oficiálně neukázala a stane se tak s největší pravděpodobností právě až s odhalením nadcházející vlajky. Jaké schopnosti bude tento fotoaparát mít a jaké výhody nabídne?

Na to nyní odpověděl leaker Ice Universe, který tvrdí, že Samsung chystá něco opravdu velkého. Snímač samotný má mít bezkonkurenční výpočetní sílu, což uživatelům přinese nejen zlepšení v oblasti fotek a videa za světla. Novinka se prý pochlubí špičkovými nočními fotografiemi a videi. Leaker dokonce hovoří o největším skoku za posledních pět let, co se týče vlajkových lodí od Samsungu.

Snímač s rozlišením 108 Mpx používá Samsung už od dob Galaxy S20 Ultra a jsme zvědaví na to, kam se jihokorejské telefony posunou s 200Mpx fotoaparátem. K představení by podle nejnovějších informací mělo dojít už v lednu příštího roku.

Jak se těšíte na Galaxy S23 Ultra?

Zdroj: GSMArena