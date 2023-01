Řadu Galaxy S23 prý doplní unikátní interaktivní pouzdro

O velmi brzy přicházející sérii vlajkových telefonů Samsung Galaxy S23 už v tuto chvíli víme skoro vše, nicméně na internetu se i tak objevují další a další střípky zajímavých informací, které s těmito mobily úzce souvisí. Patří mezi ně třeba rendery, které mají vyobrazovat nové jedinečné pouzdro vyrobené přímo pro tyto stroje, časem možná i starší modely.

Na zádech zatím nepotvrzeného obalu se nachází nejen již poměrně obvyklý “kroužek” pro lepší držení nebo opření telefonu, ale například i LED dioda a také pozoruhodný nápis. Pozornému oku neunikne, že je na vnitřním ostrůvku napsáno “Slide to unlock”, tedy výzva k odemknutí potáhnutím prstu. Ve hře je možnost, že se takto bude na plastovém ostrůvku odemykat zmíněný “kroužek”, ale s ohledem na ostatní údajné prvky může být realita ještě zajímavější.

Již přítomnost LED diody naznačuje, že pouzdro zvládne nějakým způsobem komunikovat s telefonem. O to se má údajně starat NFC komunikace, která tím pádem slibuje i kreativní řešení na zmíněném ostrůvku. Je klidně možné, že se bude interaktivně na zádech odemykat i celý telefon. Nejspíš by to eliminovalo odemykání otiskem prstu, ale třeba se od Samsungu dočkáme nějaké kreativní kombinace.

Co byste řekli na takové pouzdro?

Zdroj: sammobile