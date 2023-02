Poslechněte si nové vyzvánění řady Galaxy S23 s předstihem

Společnost Samsung už dnes, v 19:00 našeho času představí vlajkové telefony Galaxy S23. O nich už teď víme prakticky vše, o čemž se můžete přesvědčit v našem souhrnném článku. Pár hodin s předstihem nám firma ukázala také novou verzi ikonického vyzvánění Over The Horizon, na kterém spolupracovala s americkou zpěvačkou Yaeji korejského původu. Ta se v roce 2017 proslavila skladbou Raingurl.

Znělka má znít jako “oslava pozitivity a optimismu optimismu ve vyvíjejícím se světě”, což se dá s trochou představivosti asi potvrdit. Je o něco veselejší, než ta loňská a můžeme v ní slyšet syntezátory, díky kterým nám znělka připomíná hudbu ze starých her. Vyzváněcí tón Over The Horizon se mění s každou řadou Galaxy S, přičemž tou největší změnou prošel loni, kdy si ji vzal do parády americký producent Kiefer Shackleford.

“새로운 일상을 기대하는 유쾌한 비트” 오버 더 호라이즌 2023 X DJ예지(Yaeji)

Jak se vám líbí nová znělka Over The Horizon?

Zdroj: Samsung