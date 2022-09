Interní spory: Dostane tedy řada Galaxy S23 čipsety Exynos?

Představitelé společnosti Samsung dříve nastínili, že v následujících měsících a možná i letech hodlá firma do vlajkových telefonů dávat primárně procesory Snapdragon od amerického Qualcommu. Informace udělala radost nejednomu fanouškovi korejské značky, i když bylo avizováno, že kritizované Exynos čipsety nebudou úplně vytlačeny ze scény. Každopádně se i po prohlášení amerického výrobce téměř jistě počítalo s tím, že nadcházející řada Galaxy S23 dostane na všech trzích procesory Snapdragon 8 Gen 2. A to se prý nakonec nemusí stát.

Účet Ice Universe, známý zdroj úniků nejen o telefonech značky Samsung, přišel s informací, že proti sobě ve firmě údajně stojí dvě skupiny lidí s opačným názorem na to, zda Exynos jednotky použít. Na jedné straně prý lidé z divize Mobile eXperience tvrdí, že nejsou spokojeni s výkonnostními výsledky čipsetů Exynos 2300, které by mohly telefony řady Galaxy S23 v některých částech světa dostat. Proti tomu se má stavět několik zástupců top managementu, kteří by Exynos i letos rádi ve vlajkových modelech viděli.

Není zcela jasné, zda tyto údajné interní informace vycházejí z nějaké ostřejší výměny názorů, nebo jde ze strany managementu o dodatečný povzdech. Každopádně je ale znát, že téma Snapdragon vs. Exynos uvnitř korejské firmy nejspíš pěkně rezonuje.

Jak tipujete, že situace dopadne?

Zdroj: GSMA