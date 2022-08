Samsung víc využije Snapdragon procesory. Exynos ale nekončí

Procesory Exynos jsou v posledních letech pomalejší, energeticky náročnější a celkově méně efektivní než čipsety Snapdragon od “konkurenční” firmy Qualcomm. Tak zní dlouhodobé výtky mnoha uživatelů i expertů, kteří kritizují využití obou těchto součástek v jedné řadě mobilů za stejnou cenu na různých trzích. Na několik budoucích měsíců a možná i let bude pravděpodobně po problému, jelikož Samsung dá údajně Snapdragonům více prostoru. Jednotky Exynos ale korejský gigant nepohřbívá.

Pauza ve využívání vlastních čipsetů má posloužit právě k tomu, aby je Samsung mohl trochu více v klidu zdokonalovat. V případě řady Galaxy S23, která by se měla ukázat tradičně někdy na přelomu zimy a jara příští rok, by mohly mít všechny modely výhradně procesory Snapdragon od Qualcommu. A podobné by to mohlo být na měsíce a možná i roky. Naznačuje to nově prodloužená spolupráce mezi korejskou a americkou firmou, která má platnost až do roku 2030.

Na základě tohoto oznámení se rozběhly spekulace, zda Samsung nevyklidí prostor pro procesory Qualcommu úplně. Při prezentaci ekonomických výsledků za první pololetí roku 2022 však firma popřela, že by se produkce Exynos chtěla vzdát. Jeho následující významnější podoba by mohla přijít někdy v roce 2025. Do té doby se fanouškům vlajkových Samsung telefonů, kteří jsou současně odpůrci Exynos procesorů, naskytne příležitost udělat si radost.

Zdroj: apolice