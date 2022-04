Už nějakou dobu v redakci testujeme základní verzi telefonu Samsung Galaxy S22 a před nějakým časem jsme pro vás recenzovali také realme GT 2 Pro. Oba dva telefony spadají do cenové kategorie okolo 20 000 Kč a vzhledem k tomu, že jsou dojmy z obou telefonů poměrně čerstvé jsme se rozhodli, že tyto modely mezi sebou porovnáme. Budeme se bavit o celkovém uživatelském zážitku, ale také displeji, výkonu, konstrukci, výdrži či fotoaparátech.

Konstrukce a design

Ještě předtím, než se podíváme na displej, výkon a další klíčové specifikace si pojďme povědět něco o konstrukci obou mobilů. Samsung letos vsadil kompaktní rozměry, matná skleněná záda a kovový rámeček. Musíme říct, že nás hned při prvním uchopení telefon oslovil již zmíněnými rozměry. Rozhodně jde o jeden z nejmenších mobilů, které jsme měli za posledních několik měsíců v ruce a přestože by ostřejší tvary mohly napovídat, že telefon bude řezat do rukou, opak je pravdou. Samsung Galaxy S22 se drží v ruce velice příjemně a po této stránce mu není co vytknout. Můžeme rovněž počítat s certifikací IP68.

U realme GT 2 Pro ale není o nic horší. Už z recenze je patrné, že nás konstrukce nadchla. Hlavně záda, která mají připomínat papír ve vás vyvolají výjimečný pocit. Pokud jste někdy drželi v ruce telefon s veganskou kůži, bude pocit podobný, ale nikoliv stejný. Rámečky jsou tvořeny z hliníku a vyzdvihnout musíme také hruběji potexturované power tlačítko, které dodává další pocit z prémiovosti. Samozřejmě je realme GT 2 Pro o dost větší telefon, což je patrné z fotek. Přestože rozměry napovídají, že jde o velký kus telefonu, v realitě to není problém a telefon se drží v ruce skvěle. Zamrzí snad jen absence jakékoliv IP certifikace, což bychom od telefonu v podobné kategorii čekali.

Zde tedy není téměř co vytknout ani jednomu z telefonů a záleží čistě na vašich osobních preferencích. Hledáte-li kompaktní vlajkový telefon, určitě dejte přednost Galaxy S22. Jestliže máte rádi větší telefony, budete z realme GT 2 Pro nadšení.



Displej

Pomalu se přesouváme na přední stranu k displejům. Oba mobily se chlubí AMOLED panely se 120Hz obnovovací frekvencí. Chvíli zůstaneme u LTPO technologie. Zatímco původně Samsung deklaroval, že se obnovovací frekvence dokáže snížit ze 120 Hz na 10 Hz, později své tvrzení upravil na minimálních 48 Hz. Za to realme GT 2 Pro se chlubí jako jeden z prvních telefonů technologií LTPO 2.0 a v případě potřeby se obnovovací frekvence umí snížit až na 1 Hz, což napomáhá výdrži baterie.

Vzorkovací frekvence, která má na starost to, jak rychle displej zareaguje na vaše dotyky je rovněž jednoznačně lepší u realme GT 2 Pro. Dosahuje totiž hodnoty až 1 000 Hz, zatímco u Samsungu se musíme spokojit s průměrnými 240 Hz. Samozřejmě musíme zmínit také rozlišení. Samsung nabízí běžné Full HD+, tedy 2340 x 1080 pixelů, realme se vytáhlo s rozlišením 3216 x 1440 pixelů. Ano, Samsung má sice menší displej, ale přesto v jemnosti realme vítězí (425 pixelů na palec vs. 509 pixelů na palec).

Čitelnost na přímém slunci je u obou telefonů výborná. U vybraného obsahu umí Samsung rozjasnit displej až na 1300 nitů, zatímco realme až na 1400 nitů. Jde ale o poměrně zanedbatelný rozdíl. Samozřejmostí je u obou modelů podpora HDR10+. Oba dva telefony mají okolo displejů velice tenké rámečky, ale Samsung je má zcela symetrické a ještě o něco tenčí, což máme rádi. Jinak ale ve všech směrech vítězí realme GT 2 Pro, který se chlubí opravdu skvělým panelem, a to nejen v této cenové kategorii. Parádu by udělal i v mnohem dražším telefonu.



Exynos 2200 vs. Snapdragon 8 Gen1

Zatímco pod kapotou realme GT 2 Pro tiká čipset Snapdragon 8 Gen1, Samsung v Evropě vsadil na svůj Exynos 2200. Ten objektivně na čip od Qualcommu ztrácí, což demonstruje i náš test v benchmarku AnTuTu. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oba dva telefony mají více než dostatečný výkon pro hraní těch nejnáročnějších her. Problém u Samsung čipu je jinde než ve výkonu a to v energetické efektivitě a zahřívání. První zmíněný bod rozvedeme u výdrže baterie.

Kolikrát jsme Galaxy S22 nemuseli ani nijak extra ždímat, aby se nepříjemně zahřál, což se u realme GT 2 Pro stávalo jen ve výjimečných případech. Když jsme hráli League of Legends: Wild Rift 45 minut v kuse, telefon byl teplý, ale nešlo o nic dramatického a při běžném používání se nezahřívá vůbec.



Uživatelský zážitek a softwarová podpora

Oba telefony přicházejí se svými typickými nadstavbami a systémem Android 12. U obou telefonů můžeme tedy počítat s novinkami co se týče soukromí, ale také s funkcí dynamických barev, které nenabízejí zdaleka všichni výrobci. Co se týče samotné plynulosti a celkového zažitku, z logiky věci by vycházelo, kdyby nám to byl Samsung lépe. S chytrými telefony má dlouhodobé zkušenosti, zatímco realme představilo svůj první mobil až v roce 2018.

Opak je ale pravdou. U realme můžeme počítat s nadstavbou realme UI 3.0, která běží nejen na tomto, ale i ostatních telefonech značky příkladně. Plynulé animace, přechody mezi aplikacemi a téměř žádné záseky dělají z relativně mladého počinu vyspělý operační systém. U Samsungu jsou naše dojmy horší. Nové One UI totiž ani zdaleka nedosahuje na rychlost realme UI a trhané přechody v menu i animace jsou často trhané a do očí bijící.

Dá se očekávat, že bude jihokorejská firma systém postupně ladit v dalších aktualizacích, ale kdybyste se nás v tuto chvíli zeptali, který telefon bychom si chtěli nechat, bylo by to realme GT 2 Pro a to právě díky lepšímu uživatelskému zážitku. Na druhou stranu Samsung vítězí v oblasti podpory. Na konferenci totiž přislíbil minimálně čtyři hlavní aktualizace Androidu, což by znamenalo, že se Galaxy S22 dočká i systému Android 16, zatímco realme GT 2 Pro dokáže zaručit minimálně dvě aktualizace, tedy potenciální Android 14.



Výdrž baterie a nabíjení

Výdrž baterie je dalším klíčovým aspektem, o kterém je potřeba se bavit. V recenzi realme GT 2 Pro jsme jej označili za jednodenní zařízení v případě, že budete mít zapnuté maximální rozlišení a využívat telefon pro focení či občasné hraní her. Akumulátor s kapacitou 5000mAh jste schopni nastavit tak, aby vydržel den a půl a možná i slabší dva dny, ale to se už bavíme o Full HD+ rozlišení a lehčím používání. S rychlým 65W nabíjením jste schopni telefon dobít z 0 na 100 % za 33 minut, což je velice dobrá hodnota. Na druhou stranu se musíte rozloučit s bezdrátovým a pochopitelně tedy také reverzním nabíjením.

Samsung letos se letos spoléhá na 3700mAh baterii s podporou 25W nabíjení. Plné nabití trvá přibližně hodinku, což je horší hodnota, na druhou stranu můžete využít také bezdrátové a reverzní nabíjení, což u realme chybí. Výdrž je objektivně horší než u konkurence a to stejné platí i ve srovnání s realme GT 2 Pro. Galaxy S22 je zkrátka jednodenní telefon a to i v případě, že mu nedáváte zrovna zabrat. Nemile nás překvapil také fakt, že se v noci při nečinnosti vybíjí mnohem více a rychleji, než právě realme GT 2 Pro.

U něj jsme ztráceli za noc průměrně 5-8 % kapacity, zatímco Samsung ztrácí klidně 15 % a v jednom případě ztratil dokonce 24 %. Těžko říct, zda je na vine čipset Exynos, špatné vyladění nebo oboje dohromady, ale opět předpokládáme, že se Samsungu podaří tento neduh vyřešit.



Fotoaparáty

Co se týče fotoaparátů, zde nalezneme diametrální odlišnosti. Hlavní snímač má u obou telefonů shodné 50Mpx rozlišení, světelnost f/1,8, PDAF a optickou stabilizaci. Obecně fotí oba telefony velice dobře, ale když si porovnáte fotky vedle sebe, zjistíte že Galaxy S22 produkuje lepší snímky v podstatě ve všech směrech, ať už se bavíme o detailech, ostrosti ale i barvách. Fotoaparát realme GT 2 Pro je sice dobrý, ale pokud fotíte často, zvolili bychom jihokorejskou vlajkovou loď. Rozdíl totiž není zanedbatelný.

Co se týče ultraširokého snímače, Samsung zde nasadil 12Mpx fotoaparát se světelností f/2,2 a ten produkuje skvělé fotky. Obecně jde o jeden z vůbec nejlepších širokoúhlých foťáků, které jsme měli možnost používat. U realme tento aspekt obstaral 50Mpx snímač se světelností f/2,2, který na kvalitu Samsungu sice nedostačuje, ale rovněž je velmi podařený a oceňujeme až 150stupňový záběr.

Firma realme u GT 2 Pro zcela vynechala teleobjektiv, což je za nás škoda a namísto něj zde nalezneme 3Mpx mikroskopický snímač, který dokáže v některých případech vykouzlit parádní fotky, ale jde spíše o takovou drobnost, kterou využijete sporadicky. Samsung Galaxy S22 za to disponuje 10Mpx teleobjektivem s 3x optickým zoomem. Ten je velice dobrý. Kromě toho, že jsou snímky ostré nás překvapila také barevná věrnost, kterou měl Samsung občas v porovnání s ostatními snímači krapet rozhozenou.



Ceny a paměťové varianty

Telefon realme GT 2 Pro je k dostání v jediné verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm za cenu 19 990 Kč. Samsung Galaxy S22 můžete pořídit ve 128GB verzi za 21 999 Kč, pokud byste měli zájem o 256GB variantu, připlatíte si tisícovku. V obou případech disponuje 8 GB RAM.

Který telefon je lepší?

Na otázku, který z telefonů je lepší neexistuje jednoznačná odpověď. Jestliže oceníte kompaktnější tělo, lepší fotoaparáty, delší zaručenou softwarovou podporu nebo bezdrátové nabíjení, bude pro vás pochopitelně Samsung Galaxy S22 lepší volbou. Firmě realme se ale s modelem GT 2 Pro podařilo vytvořit skvělý telefon s nádherným displejem, který se chlubí nejen QHD+ rozlišením, ale také LTPO 2.0 technologií. Oceníte také nekompromisní Snapdragon 8 Gen1, který se podařilo v tomto modelu uspokojivě uchladit, příkladně odladěný systém a netradiční zpracování. Chybět vám bude možná IP certifikace, bezdrátové nabíjení či teleobjektiv.

Samsung Galaxy S22

Klady + příkladné zpracování a kompaktnější rozměry

+ IP68 certifikace

+ skvělé fotoaparáty

+ přítomnost bezdrátového i reverzního nabíjení

+ minimálně čtyřletá softwarová podpora

Zápory – prostředí One UI by chtělo ještě vyladit

– horší výdrž baterie

– poměrně časté zahřívání

realme GT 2 Pro

Klady + nádherný AMOLED displej s QHD+ rozlišením a LTPO 2.0

+ kvalitní zpracování a netradiční materiály

+ skvělý výkon i chlazení

+ dobré fotoaparáty

+ rychlé nabíjení

Zápory – absence IP certifikace

– chybí bezdrátové nabíjení

– někdo bude postrádat teleobjektiv

Který mobil byste si vybrali a proč?

Zdroj: Samsung, realme