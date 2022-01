S Pen u Galaxy S22 Ultra prý bude po čertech “rychlé”

Když Samsung oficiálně uspal sérii telefonů Note, mnozí fanoušci tuto zprávu obrečeli hlavně z toho důvodu, že jim vyhovoval trochu odlišný design těchto přístrojů a také nativní podpora elektronického pera S Pen včetně možnosti usazení do těla smartphonu. Jak jsme se již přesvědčili u modelu Galaxy S21 Ultra, dřívější exkluzivní podpora pera (pomineme-li tablety) byla nakonec prolomena a nyní je stav dokonce takový, že model Galaxy S22 Ultra převezme od “noutů” zmíněné vlastnosti včetně vlastního slotu. Nedávná spekulace hovoří o tom, že S Pen bude u tohoto nového mobilu pěkně “rychlý”.

Exclusive: Introducing "Super Natural Writing Experience"🔥 Samsung Galaxy S22 Ultra to rock a crazy 2.8ms S pen response! 3X more latency vs 9ms of Note 20 Ultra. The fastest & the most realistic S pen experience ever! 🤯 pic.twitter.com/4vGyMxMxIp

— Zaryab Khan (@xeetechcare) January 7, 2022