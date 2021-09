Ošklivé káčátko? Mrkněte na rendery Galaxy S22 Ultra

O nadcházející vlajkové řadě od Samsungu jsme vás informovali minulý týden poměrně dost. Osobně máme od nadcházejících telefonů jihokorejské firmy poměrně vysoká očekávání. Užší a souměrné rámečky, parádní pastelové barvy, nové fotoaparáty, lepší výkon a mnoho dalšího. V posledních několika hodinách však internetem kolují rendery připravovaného Galaxy S22 Ultra, který má nahradit řadu Galaxy Note a pero S Pen bude nově ukryto přímo v telefonu. No a jak jste asi pochopili z nadpisu, nadšení z něj příliš nejsme.

Narážíme především na design zadního modulu fotoaparátů, který se ani z daleka nepodobá předchozím generacím. Ne že by to bylo nutně špatně, ale i ten velký modul na aktuální Galaxy S21 Ultra je hezčí. Design je ale čistě subjektivní názor a tak je v klidu možné, že vám se bude líbit.

