Samsung Galaxy S22 Ultra bude jedním z trojice telefonů, které nám jihokorejský gigant představí s největší pravděpodobností již v únoru příští rok. Měl by navíc nahradit řadu Galaxy Note, jelikož se v jeho těle bude ukrývat slot na pero S Pen. Jenže Samsung se nechce silného jména Note zbavit a tak se raději zbaví verze Ultra. Výsledek? Samsung Galaxy S22 Note. Právě takový název má dostat nadcházející vlajková loď.

Tuto informaci vypustil na svůj Twitter leaker @FrontTron, který nám přinesl v minulosti několik pravdivých informací. Bude sice divné vidět řadu S a Note spojenou, ale na druhou stranu Samsung nenaštve zákazníky, kteří mají aktuálně třeba Note10/Note20 a zabudovaného pera se nechtějí vzdát.

S22 ULTRA IS DEAD

Next is the S22 Note 😉

— Tron ❂ (@FrontTron) December 10, 2021