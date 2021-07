Samsung Galaxy S22 Ultra bude s největší pravděpodobností představen tradičně na začátku příštího roku. Několik týdnů zpět se začalo spekulovat o tom, že bude telefon disponovat 200 MPx snímačem, který si Samsung vyrobí sám. Nejnovější informace ale tvrdí něco jiného.

Samsung Galaxy S22 Ultra dostane prý 108 MPx fotoaparát

Leaker IceUniverse přišel s tvrzením, že jihokorejský gigant ukončil válku v předhánění se v co největším počtu megapixelů a 200 MPx snímač zatím do telefonů nenasadí. Místo toho se prý dočkáme vylepšeného 108 MPx snímače ISOCELL HM3, který Samsung používá v některých svých telefonech. Bohužel však zatím nemáme žádné podrobnější informace o tom, jakým způsobem by měl být snímač vylepšen.

Spekuluje se také o tom, že má Samsung s výrobou 200 MPx snímače určité problémy. Je ale také dost možné, že firma vidí v současném snímači velký potenciál a nechce jej odhodit na druhou kolej.

Má dle vás smysl 200 MPx snímač v telefonu?