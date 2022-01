Stahujte: Předčasně utekly tapety z mobilů Samsung Galaxy S22

Také nedočkavě vyhlížíte datum představení nových vlajkových Samsung telefonů z řady Galaxy S22 a hltáte novinky, které se k nim objevují? No dobře, to úplně nemusíte, ale i tak by vás mohlo zajímat, že na internetu jsou ke stažení tapety, které se mají v těchto mobilech objevit. Jak už jsme od posledních generací Samsung vlajek zvyklí, pozadí tvoří pestrobarevné kombinace ambientních tvarů, přičemž letos evidentně dostanou prostor cákance, šmouhy a něco, co připomíná rozházený písek.

Tapety pro telefony Samsung Galaxy S22

Galerie v tomto článku obsahují pouze zkomprimované a zmenšené náhledy tapet, takže rozhodně doporučuje jejich stažení z připravené složky. Ta obsahuje statické obrázky (JPG a WEBP) v rozlišení 2340 x 2340 px, několik variant v rozlišení 1920 x 1920 px pro DeX mód a také živé tapety v rozlišení 1440 x 3088 px. Těch je celkem šest a dají se “nasadit” dvojím způsobem.

Majitelé Samsung mobilů by toho měli být bez problémů schopní přes Témata, zatímco uživatelé telefonů ostatních značek mohou sáhnout například po aplikaci Video to Wallpaper.

Které tapety vám přijdou nejhezčí?

Zdroj: XDA