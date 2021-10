Řada Samsung Galaxy S22 je ve fázi, kdy o ní uniká spousta informací a jedna z posledních hovoří o tom, že bude kvůli Galaxy S21 FE o měsíc odložena. Díky novým snímkům tedy máme alespoň čas na to, abychom popřemýšleli zda půjdeme do klasického Galaxy S22 či většího Galaxy S22 Plus. Tvrzená skla totiž ukazují rozdíly ve velikostech.

Už na první pohled je vidět, že budou nové telefony o něco širší, což je podle našeho názoru určitě dobře. Rámečky jsou symetrické a poměrně tenké, ovšem na finální hodnocení bychom si počkali až do doby, než uniknou nějaké reálné fotografie či oficiální rendery. Všechny tři telefony budou pravděpodobně disponovat průstřelem uprostřed, ačkoliv Samsung má díky Galaxy Z Fold3 5G zkušenosti i s umístěním pod displej.

Co se týče velikostí, klasická Galaxy S22 dostane 6,1″ panel, zatímco Plus verze pak 6,6″ displej a hned na první pohled je vidět, že S22 Plus bude mnohem větší telefon, zatímco klasická varianta by mohla být ještě menší než letošní Galaxy S21.

Jak se na nové Samsung telefony těšíte?

Zdroj: GSMArena, LetsGoDigital