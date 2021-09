Server LetsGoDigital, který nám pravidelně již několik let servíruje jedny z nejkvalitnějších renderů připravovaných zařízení před pár hodinami zveřejnil článek, ve kterém se rozpovídal o model Samsung Galaxy S22 Plus. Samozřejmě nechybí ani zmiňované rendery, takže si můžeme udělat alespoň přibližnou představu o tom, co můžeme od telefonu čekat.

Má takhle vypadat Galaxy S22 Plus?

Na začátku roku můžeme počítat se třemi modely – Galaxy S22, S22 Plus a S22 Ultra, přičemž oproti aktuálním vlajkovým lodím můžeme čekat hned několik změn. Očekává se, že velké změny nastanou u fotoaparátů. Současný 12MPx snímač má nahradit ISOCELL GN5 s rozlišením 50MPx a velice rychlým automatickým ostřením. Naopak můžeme počítat se zachováním 12MPx ultraširokého senzoru a nově se má u Plus verze nacházet 10MPx teleobjektiv s 3x optickým zoomem, který se v současnosti nachází v Galaxy S21 Ultra.

Co se týče displeje, ten bude tradičně větší než u klasické varianty. Můžeme prý počítat s 6,55″ Dynamic AMOELD displejem se 120Hz obnovovací frekvencí a Full HD+ rozlišením, takže i u Plus verze Samsung displej trochu zmenší.

Samsung Galaxy S22 Plus l Introduction

Namísto skla jihokorejský gigant na zadní straně zvolí tzv. Glasstic, což je materiál, který vypadá jako sklo, ale je levnější na výrobu a odolnější vůči poškrábání. To by mohlo teoreticky znamenat, že bude telefon o něco málo levnější.

Jak se na nové Samsungy těšíte?

Zdroj: LetsGoDigital