Sérii Samsung Galaxy S22 prý s focením pomůže i Olympus

Letos v dubnu se začaly objevovat zprávy o tom, že by mohl Samsung u telefonů Galaxy S22 trochu zpomalit dosavadní honbu za co nejvíce megapixely v mobilních fotoaparátech. Po pár měsících a dalších únicích už to spíš vypadá na opak a dokonce se hovoří o 200MPx hlavním senzoru, což je téměř zdvojnásobení aktuálního maxima. K několika číselným odhadům nyní přibyly také spekulace o zajímavé spolupráci. Samsung by prý mohl u série Galaxy S22 přizvat k řešení fotografování proslulý Olympus.

Co se týká samotných senzorů a objektivů, v této oblasti jihokorejský mobilní gigant asi příliš pomoci nepotřebuje. Mluví se tedy spíš o tom (zdroje se nicméně různí), že by japonský partner mohl řešit postprocessing a další dodatečné softwarové zpracování snímků. Podobné spolupráce výrobce mobilů a vyloženě “foto” společností nejsou nic nového. Někdy jde o samotné objektivy či senzory, jindy právě o dodatečné úpravy. Tak uvidíme, co si připraví Samsung a Olympus.

Zdroj: 9to5