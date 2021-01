Podívejte se, o kolik líp fotí Samsung Galaxy S21 Ultra oproti S20 Ultra

Hloubková / portrétní fotografie

Na tomto místě nastal jeden z nejvýznamnějších pokroků. Nový model Ultra už si tolik netyká s vyhlazovacím filtrem a fotky jsou tedy podstatně bohatší na detaily. Jde to poznat nejen u různých předmětů, ale i u portrétového focení. Došlo i ke změně názvu funkce. Dříve se jmenovala Živé zaostření, nyní už ji v aplikaci najdete jednoduše jako Portrét. I kvůli tomu se více zaměřuje na focení obličejů, na které umí i reagovat.

Ultraširoký záběr

Kromě opět výraznějšího kontrastu nejdou vidět významnější rozdíly. I o ultrawide snímky se u obou telefonů stará totožný snímač s velmi komfortním záběrem o šířce 120 °. V galerii jsou za sebou fotky “před” a “po” zapnutí ultraširokého objektivu v jednotlivých mobilech.

Detaily / makro

Asi nejvýznamnější posun vůbec. Loňská S20 Ultra byla kritizována za špatné ostření na blízko a to stále platí i po několika aktualizacích. Je doporučeno s ní podobné fotky pořizovat s dvojnásobným optickým přiblížením namísto umisťování objektivu blíž k předmětu. Pro účely porovnání jsem na to šel ovšem “klasicky”. Na následujících snímcích tak máte možnost vidět, co za stejných podmínek oba telefony vyfotí. U nového S21 Ultra za extrémně povedenější výsledky může hlavně nové Vylepšení zaostření. O něm o pár odstavců níž…

Zoom

V této galerii se můžete podívat, jak si telefony poradily s desetinásobným, třicetinásobným a stonásobným přiblížením. U první z těchto hodnot má hardwarovou výhodu nový S21 Ultra, jelikož jeden jeho telefoto objektiv zvládá řešit desetinásobný zoom opticky. Zbylých pět snímků je dílem softwarového ořezávání. Samsung tomu říká “hybridní zoom”.

Noční režim

U focení v noci a za jiných světelně zhoršených podmínek se ukázala jedna zajímavá věc. Starší S20 Ultra (její páry fotek jsou vlevo) dokáže zachytit mnohem více světla hned při klasickém focení. Pak by tedy neměla mít tolik práce s nočním režimem. Přesto si často na pořízení noční fotky vyžádala víc času.

Novinky v Samsung Galaxy S21 Ultra

Následující tři funkce se objevily jako novinky ve foto aplikaci Samsung telefonů řady Galaxy S21. Za nejpřínosnější považuji hned tu první.

Vylepšení zaostření

Funkce, která při focení na blízko automaticky přepíná objektivy tak, aby byla fotka co nejkvalitnější. Velmi povedená věc, která eliminuje trable z loňského modelu. Vlevo jsou fotky bez zapnutého Vylepšení zaostření, vpravo se zapnutým. Všimněte si mírného posunu focených objektů na snímcích. Není způsobeno jinou pozicí telefonu, ale právě přepnutím na jiný objektiv.

AR kresba a režisérský režim

Videomódy pro kreativce. První umožňuje do naskenovaného prostoru libovolně kreslit nebo umisťovat nálepky. V průběhu natáčení pak drží vytvořené objekty na své pozici v prostoru. Za mě spíš srandovní hračička. Zato Pohled režiséra potěší i zkušenější nadšence do natáčení. Poskytuje uživateli simultánní kontrolu nad záběry ze všech objektivů, mezi kterými se dá jednoduchým klikáním přepínat.

Mazání objektů z fotek

Jestli máte na fotkách rušivou drobnost, které se chcete zbavit, nemusíte teď kvůli tomu nutně zapínat počítač a grafický editor. Nefunguje to pochopitelně úplně dokonale, ale editor v Samsung galerii umí po kliknutí na předmět “zalít” jeho prostor okolním podkladem. Můžete se mrknout, jak se mu to daří. Problémy mu dělají například stíny nebo podklad, který není úplně jednolitý. Funkce je ideální třeba na retušování osob v dálce. Fajn novinka na občasné zakrytí nechtěných elementů na fotce. Úpravu na počítači ale samozřejmě nepřekoná. Současně bych řekl, že v konkurenčním MIUI je tato funkce díky manuálnímu ohraničování vybrané oblasti trochu dotaženější.

