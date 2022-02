Nadstavba One UI 4.1 se poprvé objevila v nové řadě Galaxy S22, ovšem už nějaký ten pátek se spekuluje o tom, že se brzy dostane i do dalších telefonů. Celkem pochopitelně jimi budou loňské vlajkové lodě řady Galaxy S21 a jejich majitelé se mohou pomalu začít radovat.

Galaxy S21 má dostat One UI 4.1 do konce měsíce

Jeden z uživatelů se totiž zeptal na online chatu operátora Verizon na to, kdy bude One UI 4.1 dostupné na jeho Galaxy S21 a dostal poměrně překvapivou a jasnou odpověď. Pracovník mu totiž odpověděl, že by měl aktualizaci dostat do konce tohoto měsíce. Pokud mluvil pravdu, dočkají se první uživatelé tedy ještě v únoru. Kromě těchto vlajek by se aktualizace měly brzy dočkat také telefony Galaxy Z Flip 3 a Galaxy Z Fold 3.

One UI 4.1 is OFFICIAL | What’s new on the Galaxy S22

Už před nějakým časem jsme vás informovali o tom, že se One UI 4.1 nejdříve ukáže na Galaxy S21 Ultra a modely Galaxy S21+ a Galaxy S21 budou následovat o něco později. Zda jde stále o aktuální informaci ale nedokážeme v tuto chvíli sdělit. Samsung je nicméně jednou z nejlépe aktualizujících firem, takže bychom na novou verzi nadstavby neměli čekat příliš dlouho.

Jak jste zatím spokojeni s One UI 4?

Zdroj: AndroidHeadlines, SamMobile YouTube