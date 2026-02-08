Samsung definitivně ukončil podporu řady Galaxy S21 Hlavní stránka Zprávičky Samsung oficiálně ukončil softwarovou podporu pro řadu Galaxy S21 z roku 2021 Telefony Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra již nedostanou ani čtvrtletní bezpečnostní záplaty Galaxy S21 FE zatím zůstává v programu čtvrtletních aktualizací díky pozdějšímu uvedení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Zatímco internet zaplavují úniky informací o chystaných vlajkových lodích Galaxy S26, jejichž představení se uskuteční koncem tohoto měsíce, Samsung potichu uzavřel jednu starší kapitolu. Jak informovala zahraniční média, jihokorejský gigant definitivně ukončil softwarovou podporu pro řadu Galaxy S21, která na trh dorazila na začátku roku 2021. Pro majitele těchto telefonů to znamená konec veškerých aktualizací. Čtyři roky podpory jsou u konce Samsung při uvedení řady Galaxy S21 slíbil čtyři roky velkých aktualizací operačního systému a pět let bezpečnostních záplat. Telefony původně přišly s Androidem 11 a postupně se dočkaly upgradů až na Android 15. Nyní je však podpora definitivně u konce – na oficiálních stránkách Samsungu už modely Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra nefigurují v seznamu podporovaných zařízení. Ukončení podpory nepřišlo ze dne na den. Samsung již dříve přesunul řadu S21 z měsíčních aktualizací do čtvrtletního cyklu, což byl jasný signál blížícího se konce. Majitelé těchto telefonů by měli zvážit přechod na novější zařízení, protože používání telefonu bez bezpečnostních aktualizací představuje riziko. Galaxy S21 FE má ještě čas Trochu jiná situace panuje u modelu Galaxy S21 FE, který Samsung uvedl téměř o rok později než základní řadu. Tento telefon zatím zůstává v programu čtvrtletních bezpečnostních aktualizací společně s řadou Galaxy S22. Stejně tak nadále dostávají aktualizace skládací modely Z Fold 3 a Z Flip 3 z roku 2021. Skvělá akce: Oblíbená 48" OLED TV Samsung na Alze poprvé zlevnila pod 20 tisíc Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Novější telefony mají sedmiletou podporu Od uvedení řady Galaxy S24 Samsung výrazně prodloužil dobu podpory na sedm let aktualizací operačního systému i bezpečnostních záplat. Stejný příslib platí i pro aktuální Galaxy S25 a očekává se, že se bude vztahovat také na chystané Galaxy S26. Pro srovnání – iPhone 13 ze stejného roku jako Galaxy S21 bude podle dosavadních trendů Apple podporovat minimálně do roku 2027. Používáte stále některý z modelů řady Galaxy S21? Zdroje: 9to5Google, Notebookcheck, Phandroid O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Podpora Samsung Samsung Galaxy S21 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025