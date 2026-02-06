Skvělá akce: Oblíbená 48" OLED TV Samsung na Alze poprvé zlevnila pod 20 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE48S90F s OLED panelem je na Alze k mání za 19 992 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY20 Televizor nabízí 48" 4K displej, procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi a 144Hz herní režim Na Alze jej zákazníci hodnotí známkou 4,9 z 5 a 100 % kupujících by jej doporučilo Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 OLED televize jsou pro řadu lidí synonymem toho nejlepšího obrazu, jaký si domů můžete pořídit. Samosvítící pixely zajistí dokonalou černou a živé barvy, které LCD panely zkrátka nedokáží reprodukovat. Problémem je většinou vysoká cena. O to zajímavější je aktuální nabídka na Alze, kde 48palcový model Samsung QE48S90F poprvé klesl pod hranici 20 tisíc korun. Stačí při nákupu zadat kód ALZADNY20 a cena se sníží na 19 992 Kč. Při uvedení na trh přitom telka stála 35 990 Kč. OLED obraz s AI procesorem nové generace Hráči se rozhodně nenudí Zvuk, systém a chytré funkce Co na televizi říkají skuteční uživatelé? Pro koho je televize vhodná? OLED obraz s AI procesorem nové generace Samsung QE48S90F patří do modelové řady S90F, která představuje jednu z nejlepších cest k OLED obrazu od tohoto výrobce. Displej s úhlopříčkou 48 palců (121 cm) nabízí rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů) a obnovovací frekvenci 100/120 Hz, která se v herním režimu vyšplhá až na 144 Hz. O zpracování obrazu se stará procesor NQ4 AI Gen3, který využívá 128 neuronových sítí k optimalizaci obrazu i zvuku v reálném čase. Samsung jej prezentuje jako svůj nejschopnější 4K čip – ve srovnání s modelem S85F (NQ4 AI Gen2) má až 2× rychlejší NPU a 2,1× rychlejší GPU. Součástí výbavy je technologie 4K AI Upscaling Pro, která dovede vylepšit obsah v nižším rozlišení na úroveň blížící se 4K. CHCI TELEVIZI SAMSUNG V AKCI Televizor disponuje antireflexním povrchem a podporuje formát HDR10+ pro lepší zpracování dynamického rozsahu. Přesnost barev potvrzuje certifikace PANTONE s podporou 2 140 barev a 110 odstínů pleti. Hráči se rozhodně nenudí Kromě zmíněné 144Hz obnovovací frekvence v herním režimu Samsung nasadil i technologie AMD FreeSync Premium Pro a kompatibilitu s NVIDIA G-Sync, které eliminují trhání a zasekávání obrazu. Funkce Motion Xcelerator se postará o plynulé zobrazení rychlých scén až v rozlišení 4K. Nechybí ani Game Dashboard pro pohodlnou správu herních nastavení přímo z obrazovky nebo podpora ultraširokoúhlých poměrů stran 21:9 a 32:9 pro PC hraní. Z konektivity televizor nabídne 4× HDMI a 2× USB, doplněné o LAN port a Bluetooth. Zvuk, systém a chytré funkce Integrované reproduktory s výkonem 40 W podporují Dolby Atmos a technologii OTS Lite, která virtuálně posouvá zvuk podle pohybu objektů na obrazovce. Pokud byste chtěli k televizi přidat soundbar od Samsungu, oceníte funkci Q-Symphony, díky níž reproduktory televizoru a soundbaru hrají společně místo toho, aby se navzájem ztlumily. Televizor běží na operačním systému Samsung Tizen (One UI), který nabízí přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+ nebo Oneplay. Samsung přislibuje softwarovou podporu po dobu 7 let a zabezpečení prostřednictvím platformy Samsung Knox. Díky integrovanému SmartThings Hubu lze televizor využít i jako centrum chytré domácnosti, přičemž podporuje zařízení kompatibilní s protokolem Matter. Příjemným doplňkem je dálkový ovladač SolarCell, který se nabíjí světlem a nepotřebuje klasické baterie. V případě potřeby jej lze dobít přes USB-C. Co na televizi říkají skuteční uživatelé? Samsung QE48S90F si na Alze drží výborné hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 26 zákazníků, přičemž 100 % z nich televizi doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu OLED obrazu – opakovaně zmiňují dokonalou černou, živé barvy a skvělý kontrast. Více zákazníků překvapil i zvuk, který řada z nich označuje za dostatečný i bez externího soundbaru. Pozitivně je hodnocena také rychlost systému, tenký profil televize a solární nabíjení ovladače. KOUPIT SAMSUNG QE48S90F Z opakujících se výtek zaznívá zejména minimalistický ovladač, na který si někteří uživatelé zvykají obtížněji – chybí jim například přímá volba čísla kanálu. Objevují se také poznámky k tomu, že operační systém Tizen má omezenější nabídku aplikací oproti Google TV, ačkoliv všechny hlavní streamovací služby k dispozici jsou. Občas zaznívá i nutnost úvodního doladění obrazových parametrů pro dosažení optimálních výsledků. Pro koho je televize vhodná? Pro koho je Samsung QE48S90F tou správnou volbou? Pokud hledáte OLED televizi s menší úhlopříčkou do menšího obývacího pokoje, ložnice nebo pracovny, jen těžko najdete lepší poměr cena/výkon. 48 palců sice neohromí v prostorném obýváku, ale v místnostech, kde sedíte blíže k obrazovce, je to ideální velikost. Naopak, pokud potřebujete velkou televizi do velkého prostoru nebo vám vadí omezení systému Tizen oproti Google TV, vyplatí se zvážit alternativy.

Zaujala vás televize Samsung QE48S90F za tuto cenu?

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 