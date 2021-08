Kdy konečně přijde Galaxy S21 FE? V obchodech už má místo

Zejména kvůli velkému nedostatku procesorových mikročipů má letos Samsung nepříjemné potíže s produkcí některých svých telefonů. Jde dokonce o zástupce těch možná nejoblíbenějších řad. Například série Galaxy Note hlásí minimálně pro letošek úplnou pauzu a na trzích už měl podle letošního scénáře být i další model spadající do kategorie “Fan Edition”.

Letošní Galaxy S21 FE by měl navázat na loňský úspěch svého dobře vyladěného předchůdce, ale kdy se jej konečně dočkáme? Pravděpodobně již velmi brzy. Naznačují to přípravy v obchodech a také jeden konkrétní tip na datum představení.

