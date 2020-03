Nedávno jsme vás informovali o tom, že populární kanál JerryRigEverything provedl svůj tradiční test odolnosti současné vlajkové lodě Samsungu – S20 Ultra 5G. Tentokráte však nechal demolice stranou a pustil se do kompletního rozebrání tohoto telefonu Galaxy S20 Ultra, díky čemuž můžeme vidět, jak vypadá uvnitř.

Kompletní rozebrání Galaxy S20 Ultra

Jako obvykle bere Zack jako první do ruky svou tepelnou pistoli, která dokáže uvolnit lepidlo. Ukázalo se, že pokud na roh zadního skla vyvinete příliš velký tlak, praskne. Alespoň tak se to stalo ve videu. Pokud to tedy někdy budete zkoušet (ať už z důvodu výměny baterie či zadního skla), buďte extrémně opatrní. Ideálně to nechte na servisu.

Samsung S20 Ultra 5G Teardown! – Is the 5G even real?!

Zajímavé je, že Samsung nevložil žádnou teplovodivou pastu ani pěnu mezi zadní stranu čipsetu, je zde pouze měď. Ovšem vzhledem k tomu, že se telefon nepřehřívá Samsung zřejmě ví, co dělá. Pokud se podíváme na fotoaparát, vidíme magnetické cívky, které řídí stabilizaci. Pokud chcete vidět všechny zajímavosti, podívejte se na 12 minutové video přímo od Zacka. Zmiňuje v něm spoustu dalších detailů.

Zajímá vás, jak vypadají telefony uvnitř?

Zdroj: gsmarena.com