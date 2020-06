Zkusili jsme mobil Samsung Galaxy S20. Co všechno umí “malý brácha”?

Celkově je systém velmi svižný, což musí být u vlajkového telefonu povinností. Hravě si poradí i s odemykáním pomocí tváře či otisku prstu. Uživatel si ale musí trochu zvyknout, že místo pro otisk není standardně nijak vyznačeno a zpočátku může správný prostor trefovat na více pokusů. Jelikož mám v současnosti na testování i Huawei P40 Pro, zmíním jednu malou odlišnost, která mi při přechodu mezi telefony vadila. One UI od Samsungu má trochu pomalejší reakci u gesta pro otevření posledních aplikací. Oproti čínskému systému rozbalí náhledy o pár milisekund později. Toto asi běžně uživatel neřeší a nevnímá, ale mně to první dva dny vadilo.

Samsung Galaxy S20 je předurčen k focení a natáčení

Ještě zajímavější položkou než displej jsou u telefonů Samsung Galaxy S20 parametry fotoaparátů. Mnou testovaný základní model disponuje kombinací 12 Mpx hlavní (f/1.8, 26 mm, 1/1.76″, 1.8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS) + 64 Mpx telefoto (f/2.0, 29 mm, 1/1.72″, 0.8 µm, PDAF, OIS, 1.1 x optický zoom, 3x hybridní zoom) + 12 Mpx ultraširoký (f/2.2, 13 mm, 1.4 µm, Super Steady). Vepředu se o focení a natáčení stará senzor s rozlišením 10 Mpx (f/2.2, 26 mm, 1/3.2″, 1.22 µm, Dual Pixel PDAFS). S těmito papírovými parametry patří telefon do současného nadprůměru a odpovídají tomu také snímky. Jsou velmi dobré, ale úplná špička to není. Od atakování nejvyšších příček ve fototestech je tu přece jen hlavně verze Ultra s hlavním 108megapixelovým snímačem. Ani s touto výbavou ale nejvybavenější S20 telefon díru do světa úplně neudělal. Nutno podotknout, že od mnohých testů Samsung poslal do mobilů významné aktualizace, které fotoaparáty zdokonalily.

Zaujaly mě hlavně dvě věci. Tou první je širokoúhlý režim, který je opravdu hodně povedený. Oproti zmíněnému Huawei P40 Pro dokáže zabrat mnohem širší scénu. Výsledek je znatelně efektnější. Však mrkněte do galerie, kde jsem se pokusil v rámci možností o srovnání. Druhou zajímavostí je styl hybridního zoomování, které si překvapivě dobře poradí až do hodnoty trojnásobného zvětšení. Testy zoomu najdete v galerii taky. Za zmínku pak určitě stojí i Bright Night funkce, která si ve stylu HDR pěkně poradí se špatně osvětlenými scénami. Naopak mě vůbec nezaujal Single Take mód, který z krátkého “taženého” videa sám vybírá zajímavé momenty a rovnou na ně hází i efekty. To využijí spíš mladší uživatelé na rozprouděné párty (o těch mluvil Samsung při propagaci tohoto módu). Zkušenější uživatel si pohlídá scénu, kterou fotí. Mezi specifické vlastnosti fotek patří také velmi pestré barvy. Někomu se to nelíbí, ale mně to přehnané nepřišlo.