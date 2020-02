Samsung už prý testuje Android 11. Konkrétně v modelu Galaxy S10 Plus

Je to jen pár dní, co Google vypustil do světa náhled nového Androidu 11 pro vývojáře (tzv. Developer Preview) a Samsung už podle všeho nový systém začal testovat ve svých zařízeních. Evidentně tedy nehodlá na nic čekat a okamžitě se pustil do příprav zavedení nového OS do svých přístrojů. Jak se na to přišlo? V zápisu analytického nástroji GeekBench se objevil test telefonu Samsung Galaxy S10 Plus a u něj označení Android R, které je synonymem pro verzi 11. Telefon byl v údajném benchmarku (nikdy není vyloučeno, že jde o podvrh) k vidění pod označením SM-G975F. I když evidence nenaznačuje nic dalšího významného, jde o důkaz, že jihokorejská firma už se chystá na přechod na novější systém.

Vzhledem k tak rychlému zájmu o nový operační systém se dá předpokládat, že na něj Samsung začne nejvýznamnější telefony aktualizovat velmi brzy po jeho oficiálním vydání. K tomu by mělo dojít někdy v srpnu. Jihokorejská firma by tedy měla své vlajkové přístroje updatovat ještě na podzim či v zimě letošního roku. Mezi prvními přístroji budou pochopitelně nejmodernější modely z řady Galaxy S20. Zmiňovaný test pak napovídá, že se v jedné z prvních vln asi dočká systému Android 11 i Samsung Galaxy S10 Plus. Každopádně nadále platí slib korejského výrobce, že každý nový telefon bude mít přístup k minimálně dvěma systémovým updatům. Pokud jste tedy koupili telefon Samsung se systémem Pie (9), jedenácté verze Androidu byste se měli dočkat. Zatím se můžete podívat, co o ní aktuálně víme.

Kdy myslíte, že se objeví betaverze Androidu 11 v Samsung telefonech?

Zdroj: gizmo