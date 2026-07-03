Samsung potvrdil Galaxy Ring 2. Chytrý prsten by mohl konečně fungovat i s iPhonem Hlavní stránka Zprávičky Samsung poprvé oficiálně potvrdil, že pracuje na druhé generaci svého chytrého prstenu Galaxy Ring 2 se má podle odhadů zaměřit hlavně na delší výdrž, tenčí tělo a přesnější senzory Poprvé by mohl spolupracovat i s iPhonem, na trh ale zamíří nejdříve v roce 2027 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Chytré prsteny se pomalu prosazují jako nenápadná náhrada hodinek – tep, spánek i okysličení krve měří pořád, a přitom je na ruce skoro necítíte a okolí je tolik nevnímá. Samsung do téhle kategorie naskočil v roce 2024 s prvním Galaxy Ringem a jeho šéf zdravotní divize teď poprvé oficiálně přiznal, že se chystá pokračování. Galaxy Ring 2 přitom dorazí nejdříve v roce 2027 a lákat by měl i na jednu věc, která majitelům té původní generace citelně chyběla. Kdo Galaxy Ring 2 potvrdil? Že druhá generace prstenu vzniká, prozradil v rozhovoru pro magazín Forbes šéf zdravotní divize Samsungu Dr. Hon Pak, na jehož slova upozornil server Android Authority. Podle něj se ale příští prsten nebude lišit ani tak hardwarem jako spíš tím, co značka postaví nad ním – klíč prý nebudou senzory, ale služby. „Senzory dnes nejsou nijak zásadně odlišné, jde hlavně o to, jaké služby nad nimi postavíte,“ nechal se slyšet. Firma tím naznačuje, že chce spíš propojený ekosystém zařízení než jeden všeuměl: prsten má hlídat hlavně spánek a denní zdravotní data ve spojení se Samsung Health, kdežto náročnější sport a notifikace zůstanou hodinkám. Co by měl Galaxy Ring 2 nabídnout? Konkrétní parametry Samsung pochopitelně neprozradil, takže se zatím opíráme jen o úniky a odhady – berte je proto s rezervou. Největší posun se čeká u výdrže: zatímco původní prsten vydrží na nabití zhruba sedm dní, nástupce by se měl dostat ke zhruba devíti až deseti dnům. Spekuluje se dokonce o „vysněné“ baterii s pevným elektrolytem, která by při stejné velikosti pojala víc energie – její hustota by prý mohla vyskočit z 200 na 360 Wh/l. Kromě výdrže by se prsten měl ztenčit a odlehčit díky lépe poskládaným součástkám a přesněji měřit – peníze má značka sypat hlavně do přesnosti měření spánku a tělesné teploty a do pohodlí nošení. Ve hře je prý i měření hladiny cukru v krvi, jenže tahle technologie se do Galaxy Ringu 2 podle všeho ještě nestihne a dorazí nejspíš až později. Pro srovnání: první Galaxy Ring váží kolem tří gramů, je z titanu a nabízí devět velikostí. Konkurence přitom nespí – koncem května dorazil Oura Ring 5, který se chlubí titulem nejmenšího chytrého prstenu na světě. Oura Ring 5 je nejmenší chytrý prsten na světě. Láká i na delší výdrž, oproti předchůdci však zdražil Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zvládne to konečně i iPhone? Tady přichází možná nejzajímavější náznak. Původní Galaxy Ring totiž spolupracuje jen s telefony s Androidem a majitelé iPhonů měli smůlu. Když se ale Pak dostal k otázce, jestli se prsten otevře i dalším platformám, odpověděl pouze úsměvem a slovy, že nemůže nic prozradit, ale „z některých chystaných novinek budou lidé nadšení“. Napevno tedy nic – přesto to zní jako docela čitelný signál, že by Galaxy Ring 2 mohl poprvé fungovat i s iPhonem. Pro chytré prsteny by to dávalo smysl: na rozdíl od hodinek jde o nenápadný doplněk, po kterém by mohli sáhnout i uživatelé Applu, kteří po Apple Watch netouží. Kdy Galaxy Ring 2 vyjde a co Česko? Samsung se navíc netahá s konkurencí jen na trhu. Loni ho spolu s dalšími výrobci chytrých prstenů zažaloval americký Oura kvůli údajně porušeným patentům – a i tenhle spor může termín uvedení protáhnout. Oura žaluje Samsung, Amazfit a další výrobce chytrých prstenů. Jako řešení sporu nabízí licenční poplatky Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Přesné datum tak zatím nikdo nezná. Spekulace se shodují, že letos prsten nedorazí a na pultech bude nejdříve začátkem roku 2027, možná po boku vlajkové řady Galaxy S27. Cenu ani českou dostupnost Samsung nepotvrdil; jako vodítko může posloužit původní model, který se u nás prodával za 11 499 Kč. Sáhli byste po chytrém prstenu od Samsungu, kdyby konečně rozuměl i vašemu iPhonu? Zdroje: Android Authority, GSMArena, Tom’s Guide O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrý prsten Galaxy Ring nositelná elektronika Samsung Samsung Galaxy Ring wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025