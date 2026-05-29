TOPlist

Oura Ring 5 je nejmenší chytrý prsten na světě. Láká i na delší výdrž, oproti předchůdci však zdražil

  • Oura Ring 5 je o 40 % menší než předchůdce a stává se nejmenším chytrým prstenem na světě.
  • Na Alze ho lze předobjednat od 10 090 Kč, první kusy dorazí 4. června 2026.
  • Hlavní nové zdravotní funkce včetně měření krevního tlaku zatím míří pouze do USA, Indie a SAE.

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
29.5.2026 12:00
Ikona komentáře 0
oura ring 5 nahled

Chytré prsteny si svou kategorii vydobyly hlavně díky Ouře, která už přes deset let tvrdí, že prst je k měření tepu i spánku přesnější místo než zápěstí. Jenže klid na trůnu finská značka neměla. Samsung přišel s Galaxy Ringem, dotírají i menší jména jako RingConn nebo Ultrahuman, a tak Oura tentokrát nečekala obvyklé tři roky. Oura Ring 5 přichází zhruba rok a půl po čtvrté generaci, a hned se chlubí titulem nejmenšího chytrého prstenu na světě. Otázka je, jestli za zmenšenými rozměry stojí i zásadní posun, nebo jde spíš o reakci na konkurenci.

Nejmenší prsten na světě, hardware ale šel kupředu opatrně

Hlavní lákadlo páté generace je velikost. Oura zmenšila vnitřní mechaniku, elektroniku i baterii o 40 % oproti modelu Oura Ring 4 a výsledkem je tenčí a lehčí prsten se šířkou 6,09 mm a tloušťkou 2,28 mm. Hmotnost začíná na pouhých 2 gramech podle velikosti, zatímco starší Ring 4 vážil od zhruba 3 gramů.

oura ring 5 varianty

Tělo je dál z hypoalergenního titanu s vodotěsností do 100 metrů (krytí IP68). Oura přidala silnější PVD povrchovou úpravu, takže by měl být Ring 5 odolnější proti poškrábání než dřív. Uvnitř je nová senzorová architektura s nižšími optickými kupolemi pro lepší kontakt s kůží, výkonnějšími LED a dvanácti signálovými dráhami, které mají zpřesnit měření napříč různými tvary prstů a odstíny pleti.

Tady je ale dobré zůstat nohama na zemi. Oura mluví o přesnosti 99 % u tepové frekvence (r² vůči EKG) a 95 % u spánkových fází vůči klinické laboratoři, jenže velmi podobná čísla uváděla už u čtyřky. Zlepšení dává smysl spíš pro lidi s tenčími prsty nebo tmavší pletí, kterým dřívější generace tolik nesedly. Revoluci v naměřených datech od nového prstenu nečekejte, posun je hlavně v pohodlí a tvaru.

Výdrž, nabíjecí pouzdro a nové akční tlačítko

Navzdory menšímu tělu si Ring 5 polepšil ve výdrži. Baterie zvládne 6 až 9 dní na jedno nabití, což je o den víc, než nabízel Ring 4 s maximem 192 hodin. Plné dobití trvá podle stavu 20 až 80 minut. Novinkou je drobné akční tlačítko, přes které zkontrolujete stav nabití nebo rychle spárujete prsten s aplikací.

Pro cestovatele Oura nabízí volitelné nabíjecí pouzdro Oura Ring 5 Charging Case. Hliníkové pouzdro pojme zhruba měsíc energie a prsten v něm dobijete až pětkrát bez zásuvky. Stojí ale 99 dolarů (asi 2 100 Kč) navíc, takže jde o příplatek pro náročnější.

Software je hvězda představení, jenže Česko zatím ostrouhá

Největší porci pozornosti si Oura nechala na software. Spustila funkci Health Radar, která na pozadí sleduje vybrané ukazatele a upozorní na vzorce, jež by jinak unikly. Stojí na dvou pilířích: signálech krevního tlaku (včetně měření přes noc) a nočním dýchání s třicetidenním přehledem. Dále přibyly Oura Health Records pro propojení s lékařskými záznamy či GLP-1 Insights pro uživatele léků na hubnutí.

A teď ten háček. Health Radar včetně krevního tlaku je dostupný jen v USA, Indii a Spojených arabských emirátech, a to navíc pouze v angličtině. Funkce Health Records a AI péče míří zatím jen do amerických států (péče dokonce jen do 43 z nich). Pro českého zájemce to znamená, že podstatnou část zajímavých novinek si u nás od startu prostě nezapnete.

Cena a dostupnost v Česku

Oura Ring 5 je k předobjednání a dodávky odstartují 4. června 2026. Prsten dorazí v šesti barvách včetně přepracovaného světlejšího odstínu Gold a nového Deep Rose. K dispozici jsou velikosti 6 až 13, přičemž Oura doporučuje použít sadu pro určení velikosti i majitelům starších prstenů. Vzhledem k menšímu tělu může stejné číslo sedět jinak.

Na Alze startuje předobjednávka na 10 090 Kč za varianty Black, Silver, Stealth a Brushed Silver, zatímco Gold a Deep Rose vyjdou na 12 599 Kč. Ke každé objednávce přibalí prodejce zdarma sadu Sizing Kit v hodnotě 249 Kč. K plnému využití prstenu navíc potřebujete členství Oura Membership za 5,99 € měsíčně (asi 150 Kč, první měsíc je zdarma).

Stojí za zmínku, že cena šla nahoru. Ring 4 u nás startoval na 9 990 korunách, na Alze však nyní zlevnil na 9 190 Kč.

Pro koho Oura Ring 5 dává smysl

Pětka sedne hlavně lidem, které od chytrého prstenu dosud odrazovaly rozměry. Pokud chcete nositelnou elektroniku, kterou na ruce možná ani neucítíte, je o 40 % menší tělo ten správný argument. Smysl dává i pro nové zájemce, kteří si zatím žádný prsten nepořídili a chtějí poslední generaci s nejdelší výdrží.

Naopak majitelé Oura Ringu 4 nemají kvůli softwaru kam spěchat. Většina novinek dorazí i k nim a hardwarový posun je primárně o velikosti, ne o dramaticky lepších datech. Čeští zákazníci by také měli počítat s tím, že měření krevního tlaku, Health Radar ani propojení s lékařskými záznamy u nás minimálně zpočátku fungovat nebudou. K ceně prstenu navíc stále patří povinné předplatné, a to z Oury dělá dlouhodobě nákladnější volbu než třeba Samsung Galaxy Ring. Oura Ring 5 je tak nejlepší prsten, jaký značka vyrobila, ale pro českého uživatele je to spíš upgrade pohodlí než zdravotní revoluce.

Láká vás nejmenší chytrý prsten na světě i přesto, že nejnovější funkce u nás zatím nepoběží?

Zdroje: Oura (1, 2)

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Rogbid SR08 Ultra chytrý prsten s displejem

Zapomeňte na hodinky! Tento chytrý prsten má displej a můžete s ním ovládat telefon

Adam Kurfürst
17.12.2024
Samsung Galaxy Ring 2

Uvidíme očekávaný Galaxy Ring 2 už v lednu? Samsung nás prý plánuje překvapit

Jana Skálová
30.12.2024
Xiaomi Watch S3

Xiaomi brzy přijde s novými hodinkami, zavoláte si s nimi i bez mobilu

Adam Kurfürst
3.10.2024
Xiaomi Black Shark prsten

Nový prsten od Xiaomi je na světě! Stojí pakatel, má LED světýlko a jde s ním ovládat mobil

Adam Kurfürst
15.4.2024
Casio prsten-hodinky na prstě

Nové miniaturní hodinky Casio se vejdou na prst. Vyměnitelná baterie má nečekanou výdrž, cena potěší

Jana Skálová
18.11.2024

Recenze Oura Ring 2: jak spát lépe a žít zdravěji? Skvělý prsten pro biohacking

Marek Houser
21.9.2022