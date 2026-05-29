Oura Ring 5 je nejmenší chytrý prsten na světě. Láká i na delší výdrž, oproti předchůdci však zdražil Hlavní stránka Zprávičky Oura Ring 5 je o 40 % menší než předchůdce a stává se nejmenším chytrým prstenem na světě. Na Alze ho lze předobjednat od 10 090 Kč, první kusy dorazí 4. června 2026. Hlavní nové zdravotní funkce včetně měření krevního tlaku zatím míří pouze do USA, Indie a SAE. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.5.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Chytré prsteny si svou kategorii vydobyly hlavně díky Ouře, která už přes deset let tvrdí, že prst je k měření tepu i spánku přesnější místo než zápěstí. Jenže klid na trůnu finská značka neměla. Samsung přišel s Galaxy Ringem, dotírají i menší jména jako RingConn nebo Ultrahuman, a tak Oura tentokrát nečekala obvyklé tři roky. Oura Ring 5 přichází zhruba rok a půl po čtvrté generaci, a hned se chlubí titulem nejmenšího chytrého prstenu na světě. Otázka je, jestli za zmenšenými rozměry stojí i zásadní posun, nebo jde spíš o reakci na konkurenci. Nejmenší prsten na světě, hardware ale šel kupředu opatrně Výdrž, nabíjecí pouzdro a nové akční tlačítko Software je hvězda představení, jenže Česko zatím ostrouhá Cena a dostupnost v Česku Pro koho Oura Ring 5 dává smysl Nejmenší prsten na světě, hardware ale šel kupředu opatrně Hlavní lákadlo páté generace je velikost. Oura zmenšila vnitřní mechaniku, elektroniku i baterii o 40 % oproti modelu Oura Ring 4 a výsledkem je tenčí a lehčí prsten se šířkou 6,09 mm a tloušťkou 2,28 mm. Hmotnost začíná na pouhých 2 gramech podle velikosti, zatímco starší Ring 4 vážil od zhruba 3 gramů. Tělo je dál z hypoalergenního titanu s vodotěsností do 100 metrů (krytí IP68). Oura přidala silnější PVD povrchovou úpravu, takže by měl být Ring 5 odolnější proti poškrábání než dřív. Uvnitř je nová senzorová architektura s nižšími optickými kupolemi pro lepší kontakt s kůží, výkonnějšími LED a dvanácti signálovými dráhami, které mají zpřesnit měření napříč různými tvary prstů a odstíny pleti. Tady je ale dobré zůstat nohama na zemi. Oura mluví o přesnosti 99 % u tepové frekvence (r² vůči EKG) a 95 % u spánkových fází vůči klinické laboratoři, jenže velmi podobná čísla uváděla už u čtyřky. Zlepšení dává smysl spíš pro lidi s tenčími prsty nebo tmavší pletí, kterým dřívější generace tolik nesedly. Revoluci v naměřených datech od nového prstenu nečekejte, posun je hlavně v pohodlí a tvaru. Výdrž, nabíjecí pouzdro a nové akční tlačítko Navzdory menšímu tělu si Ring 5 polepšil ve výdrži. Baterie zvládne 6 až 9 dní na jedno nabití, což je o den víc, než nabízel Ring 4 s maximem 192 hodin. Plné dobití trvá podle stavu 20 až 80 minut. Novinkou je drobné akční tlačítko, přes které zkontrolujete stav nabití nebo rychle spárujete prsten s aplikací. Pro cestovatele Oura nabízí volitelné nabíjecí pouzdro Oura Ring 5 Charging Case. Hliníkové pouzdro pojme zhruba měsíc energie a prsten v něm dobijete až pětkrát bez zásuvky. Stojí ale 99 dolarů (asi 2 100 Kč) navíc, takže jde o příplatek pro náročnější. Software je hvězda představení, jenže Česko zatím ostrouhá Největší porci pozornosti si Oura nechala na software. Spustila funkci Health Radar, která na pozadí sleduje vybrané ukazatele a upozorní na vzorce, jež by jinak unikly. Stojí na dvou pilířích: signálech krevního tlaku (včetně měření přes noc) a nočním dýchání s třicetidenním přehledem. Dále přibyly Oura Health Records pro propojení s lékařskými záznamy či GLP-1 Insights pro uživatele léků na hubnutí. A teď ten háček. Health Radar včetně krevního tlaku je dostupný jen v USA, Indii a Spojených arabských emirátech, a to navíc pouze v angličtině. Funkce Health Records a AI péče míří zatím jen do amerických států (péče dokonce jen do 43 z nich). Pro českého zájemce to znamená, že podstatnou část zajímavých novinek si u nás od startu prostě nezapnete. Cena a dostupnost v Česku Oura Ring 5 je k předobjednání a dodávky odstartují 4. června 2026. Prsten dorazí v šesti barvách včetně přepracovaného světlejšího odstínu Gold a nového Deep Rose. K dispozici jsou velikosti 6 až 13, přičemž Oura doporučuje použít sadu pro určení velikosti i majitelům starších prstenů. Vzhledem k menšímu tělu může stejné číslo sedět jinak. Na Alze startuje předobjednávka na 10 090 Kč za varianty Black, Silver, Stealth a Brushed Silver, zatímco Gold a Deep Rose vyjdou na 12 599 Kč. Ke každé objednávce přibalí prodejce zdarma sadu Sizing Kit v hodnotě 249 Kč. K plnému využití prstenu navíc potřebujete členství Oura Membership za 5,99 € měsíčně (asi 150 Kč, první měsíc je zdarma). Stojí za zmínku, že cena šla nahoru. Ring 4 u nás startoval na 9 990 korunách, na Alze však nyní zlevnil na 9 190 Kč. Pro koho Oura Ring 5 dává smysl Pětka sedne hlavně lidem, které od chytrého prstenu dosud odrazovaly rozměry. Pokud chcete nositelnou elektroniku, kterou na ruce možná ani neucítíte, je o 40 % menší tělo ten správný argument. Smysl dává i pro nové zájemce, kteří si zatím žádný prsten nepořídili a chtějí poslední generaci s nejdelší výdrží. Naopak majitelé Oura Ringu 4 nemají kvůli softwaru kam spěchat. Většina novinek dorazí i k nim a hardwarový posun je primárně o velikosti, ne o dramaticky lepších datech. Čeští zákazníci by také měli počítat s tím, že měření krevního tlaku, Health Radar ani propojení s lékařskými záznamy u nás minimálně zpočátku fungovat nebudou. K ceně prstenu navíc stále patří povinné předplatné, a to z Oury dělá dlouhodobě nákladnější volbu než třeba Samsung Galaxy Ring. Oura Ring 5 je tak nejlepší prsten, jaký značka vyrobila, ale pro českého uživatele je to spíš upgrade pohodlí než zdravotní revoluce. Láká vás nejmenší chytrý prsten na světě i přesto, že nejnovější funkce u nás zatím nepoběží? Zdroje: Oura (1, 2) 