Oura žaluje Samsung, Amazfit a další výrobce chytrých prstenů. Jako řešení sporu nabízí licenční poplatky

Výrobce chytrých prstenů Oura podal žalobu na Samsung a další značky kvůli porušování patentů

Finská společnost tvrdí, že konkurence kopíruje design a technologii jejich prstenů z roku 2013

Oura nabízí licenční dohody jako řešení sporu a již se dohodla s několika výrobci

Adam Kurfürst

Publikováno: 22.11.2025 12:00

Finský výrobce chytrých prstenů Oura podal žalobu k americké Komisi pro mezinárodní obchod (ITC) proti několika významným výrobcům, kteří podle ní porušují její patenty. Mezi žalovanými je i technologický gigant Samsung se svým prstenem Galaxy Ring, ale také další značky vyrábějící chytré prsteny.

O co ve sporu jde?

Jádrem sporu jsou patenty týkající se konstrukce chytrých prstenů. Oura tvrdí, že konkurence kopíruje jejich řešení zahrnující tvar prstenu, umístění vnitřních komponent jako senzorů a baterie, vnější design a dokonce i výrobní postupy. Kromě Samsungu žaluje Oura také společnost Reebok za její Reebok Smart Ring, čínskou společnost Zepp Health, která stojí za prstenem značky Amazfit, a firmu Nexxbase s prstenem Luna. Všechna tato jména podle Oury nelegálně dováží a prodávají produkty porušující jejich patenty na americkém trhu.

Zaplaťte a dohodneme se

Finská společnost nenabízí jen tvrdý právní boj. Místo toho navrhuje licenční dohody, což je v podstatě povolení používat jejich patenty výměnou za poplatek z každého prodaného kusu. Jak zmiňuje sama Oura v blogovém příspěvku, tento systém už úspěšně funguje s firmami Circular, RingConn a OMATE.

Jak to ovlivní trh s chytrými prsteny?

Americká Komise pro mezinárodní obchod nyní rozhodne o oprávněnosti žaloby. Pokud dá Oura za pravdu, může zakázat dovoz a prodej sporných produktů v USA, což je jeden z největších trhů pro nositelnou elektroniku. To by mohlo donutit žalované společnosti buď uzavřít licenční dohodu, nebo své produkty stáhnout z amerického trhu.

Překopaná aplikace pro Oura Ring je tady! Nový vzhled vypadá fantasticky, dorazí také měření krevního tlaku

Jakub Kárník

Zprávičky

Jakub Kárník

Zprávičky

Pro evropské zákazníky včetně českých by případný zákaz v USA nemusel mít přímý dopad, ale výrobci by mohli změnit svůj přístup k chytrým prstenům celosvětově, aby se vyhnuli dalším právním sporům. V současné době je ale na podobné spekulace ještě brzy.

Zdroj: Oura