Překopaná pro Oura Ring je tady! Nový vzhled vypadá fantasticky, dorazí také měření krevního tlaku Hlavní stránka Zprávičky Oura redesignuje aplikaci pro chytré prsteny – má nový vizuál a jednodušší orientaci v datech Přichází funkce Cumulative Stress sledující dlouhodobé zatížení organismu Měření krevního tlaku dorazí na Ring 3 a Ring 4, zatím jen v USA jako beta Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Oura, výrobce chytrých prstenů pro sledování zdraví, představila kompletní redesign své aplikace. Nový vizuál přináší přehlednější strukturu dat, vylepšené sledování menstruačního cyklu a zcela novou funkci Cumulative Stress, která ukazuje dlouhodobé zatížení organismu. Navíc společnost oznámila, že na Oura Ring 3 a Ring 4 přichází měření krevního tlaku – zatím ale jen v testovací verzi a pouze pro uživatele v USA. Redesign zaměřený na jednoduchost Cumulative Stress: dlouhodobé sledování zatížení Vylepšené sledování menstruačního cyklu Měření krevního tlaku: zatím bez certifikace Vylepšení pro Android Redesign zaměřený na jednoduchost Aplikace Oura byla už dříve považována za jednu z nejpřehlednějších aplikací své třídy, ale společnost se rozhodla ji ještě vylepšit. Nový design rozděluje data do tří hlavních sekcí: Today – denní přehled s jedním hlavním insightem („One Big Thing“), který aplikace považuje za nejdůležitější metriku dne Vitals – detailní přehled všech životních funkcí (stres, spánek, kardiovaskulární údaje) s možností zobrazit data za dny, týdny, měsíce nebo roky My Health – dlouhodobá data a přístup k Oura Advisor, AI asistentovi pro zdravotní rady Aplikace nově mění barvy podle naměřených biometrických dat, takže na první pohled poznáte, jak jste na tom. Pokud například aplikace detekuje špatný spánek nebo vysoký stres, vizuál se přizpůsobí a upozorní vás. Zároveň zůstává možnost ponořit se do detailních čísel pro uživatele, kteří chtějí mít nad daty úplnou kontrolu. Cumulative Stress: dlouhodobé sledování zatížení Zcela novou funkcí je Cumulative Stress – měření dlouhodobého stresu. Zatímco Oura Ring už dříve sledoval aktuální úroveň stresu, nová funkce porovnává měsíční data a ukazuje, jak tělo zvládá zátěž v čase. Algoritmus vychází z několika faktorů: Kontinuita spánku – jak často se budíte během noci Reakce srdce na stres – variabilita srdeční frekvence (HRV) Mikropohyby během spánku – neklidný spánek = vyšší stres Regulace teploty – tělesná teplota se mění při stresu Dopad aktivity – jak moc vás fyzická zátěž ovlivňuje Oura zdůrazňuje, že Cumulative Stress vychází z vědeckých studií a poskytuje detailní informace o metodice měření. To je důležité, protože mnoho trackerů nabízí „stress skóre“ bez jasného vysvětlení, jak je počítají. Vylepšené sledování menstruačního cyklu Funkce Cycle Insights dostává významné vylepšení. Dříve bylo potřeba sbírat data celý měsíc, aby aplikace mohla predikovat fáze cyklu. Nově stačí jedna noc spánku a aplikace začne poskytovat odhady. Navíc se časové okno rozšiřuje z jednoho měsíce na 12 měsíců, takže uvidíte dlouhodobé vzorce a změny. Exkluzivní sleva! Chytrý prsten Ultrahuman nyní pořídíte o několik tisíc korun levněji Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky To je zásadní vylepšení pro ženy, které používají Oura Ring k plánování těhotenství nebo jen k lepšímu pochopení svého těla. Rychlejší predikce znamená, že nové uživatelky nemusí čekat celý měsíc na užitečná data. Měření krevního tlaku: zatím bez certifikace Oura oznámila, že na Ring 3 a Ring 4 přichází měření krevního tlaku. Funkce využívá PPG senzor, který už prsten používá pro měření srdeční frekvence. Na rozdíl od Huawei Watch D a D2, které mají lékařskou certifikaci, Oura Ring nevyžaduje kalibraci s klasickým tlakoměrem. To však znamená, že prsten nemůže měřit systolický a diastolický tlak (tedy klasická čísla typu „120/80“). Místo toho poskytne obecný odhad, podobně jako Samsung Galaxy Watch nebo Apple Watch. Oura zdůrazňuje, že funkce ještě čeká na schválení regulátorů, takže plné spuštění přijde až později. Zatím je měření krevního tlaku dostupné pouze v rámci programu Oura Labs (beta přístup) a to jen pro: Uživatele v USA Věk 22 let a výše Bez kardiostimulátoru Pokud tyto podmínky splňujete, můžete se přihlásit k beta testování prostřednictvím aplikace Oura. Evropští uživatelé si zatím musí počkat. Vylepšení pro Android Oura také oznámila, že rozšířila Android tým, což by mělo vést k lepší stabilitě a funkcionalitě aplikace na Android zařízeních. Historicky byla aplikace Oura optimalizovaná především pro iOS, zatímco Android verze zaostávala v rychlosti a plynulosti. Nový redesign by měl tento problém vyřešit. Nová aplikace se postupně rozjede globálně během několika týdnů na iOS i Androidu. Oura neupřesnila přesné datum, ale uživatelé by měli aktualizaci dostat automaticky.

Co říkáte na novou verzi aplikace Oura?

Zdroj: 9to5Google, Notebookcheck 