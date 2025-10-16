Češi, víte, jak koupit chytrý prsten Ultrahuman nejlevněji? Poradíme, jak na to!

TOPlist

  • Pro čtenáře Svět Androida máme exkluzivní 20% slevu na chytrý prsten Ultrahuman Ring Air
  • Cena po slevě činí 7 592 Kč, což je nejnižší cena tohoto prstenu na našem trhu
  • Na rozdíl od konkurenčního Oura Ringu nevyžaduje Ultrahuman měsíční předplatné

Jakub Kárník
16.10.2025 16:00
ultrahuman ring

Chytré prsteny jsou jedním z nejzajímavějších trendů posledních let. Sledují spánek, regeneraci i aktivitu, přitom na ruce téměř necítíte, že něco nosíte. Problém? Většina z nich vás stojí buď astronomické částky, nebo vyžadují měsíční předplatné. Proto jsme rádi, že můžeme čtenářům nabídnout něco jiného – exkluzivní 20% slevu na Ultrahuman Ring Air, který funguje bez jakýchkoli dalších poplatků. Stačí zadat v košíku slevový kód „svetandroida20“ (bez uvozovek) a tento velmi kvalitní gadget dostanete za nejnižší cenu v Česku.

Co je Ultrahuman Ring Air a proč by vás měl zajímat

Chytrý prsten není jen další gadget. Je to zařízení, které dělá podobné věci jako Apple Watch nebo jiné chytré hodinky, jen v mnohem menším balení. Hlavní výhoda? Můžete s ním bez problémů spát. Kdo z vás kdy zkusil spát s hodinkami na zápěstí, ví, že to není žádná hitparáda. Alespoň mně to u větších modelů nevyhovuje. Přesně proto jsou chytré prsteny ideální pro sledování spánku – a to je oblast, kde Ultrahuman Ring Air skutečně exceluje.

Ultrahuman Ring Air váží pouhých 2,4 až 3,6 gramu v závislosti na velikosti. Prsten je vyrobený z titanu s povrchem z karbidu wolframu, odolný vodě do 100 metrů a vydrží na jedno nabití přibližně 6 dní.

Hlavní trumf: žádné měsíční předplatné

Nebudeme si nic nalhávat, tržní lídr mezi chytrými prsteny je Oura Ring. Problém? Musíte platit 5,99 dolaru měsíčně jen proto, abyste měli přístup ke svým vlastním datům. Je to jako kdybyste si koupili dům s toaletou a každý měsíc museli platit poplatek jen proto, abyste si mohli spláchnout. Absurdní, že?

Ultrahuman Ring Air žádné předplatné nevyžaduje. Zaplatíte jednou a všechna data jsou vaše. To je zásadní rozdíl, který vám za několik let ušetří tisíce korun.

Co všechno prsten sleduje

Ultrahuman Ring Air obsahuje několik senzorů: PPG senzor pro monitorování krevního oběhu, snímač teploty kůže, pohybové senzory a LED diody pro sledování srdeční frekvence. Prsten tedy detekuje:

  • Kvalitu spánku včetně fází (REM, hluboký spánek)
  • Klidovou srdeční frekvenci a její variabilitu (HRV)
  • Teplotu těla (dokáže odhalit blížící se nemoc)
  • Kroky a spálené kalorie
  • Index regenerace
Každé ráno dostanete skóre kvality spánku z maxima 100 bodů, které vám ukáže, jak moc jste se vyspali. Aplikace vám navíc poradí, co zlepšit – například když systém zjistí, že večer jíte těsně před spaním, doporučí vám to změnit.

Pro koho je Ultrahuman Ring Air ideální

Tento prsten je především pro lidi, kteří chtějí sledovat svůj spánek a regeneraci, ale nemohou nebo nechtějí spát s hodinkami na ruce. Nutno také dodat, že prsten poskytuje přesnější data než většina chytrých hodinek. Pokud aktivně sportujete, plavete, běháte nebo prostě jen chcete vědět, jak kvalitně odpočíváte, Ultrahuman je skvělá volba.

ultrahuman ring air stribrna na ruce

Naše zkušenost s prstenem

Používáme Ultrahuman Ring Air v redakci několik měsíců a musíme říct, že na spánek s ním opravdu zapomínáte. Je neuvěřitelně lehký a pohodlný. Zajímavé bylo, když prsten několik dní hlásil kolegovi horečku ještě předtím, než cítil, že něco není v pořádku – PCR test potvrdil chřipku typu A.

Aplikace je přehledná a data se synchronizují rychle. Líbí se nám funkce „spánkového dluhu“ – pokud jednu noc špatně spíte, aplikace vám doporučí, abyste si ten deficit vyspali později. Index regenerace dále pomáhá rozhodnout, jestli je ten den vhodné jít na těžký trénink, nebo si dát spíš volno.

Exkluzivní sleva pro čtenáře Svět Androida

Standardní cena Ultrahuman Ring Air je 9 490 Kč. S naším exkluzivním slevovým kódem získáte 20% slevu, což znamená finální cenu 7 592 Kč. To je nejnižší cena tohoto prstenu na českém trhu.

sleva svetandroida ultrahuman

Sleva platí na všechny barvy a velikosti. K dispozici je pět barevných variant: Gold, Titanium, Aster Black, Matte Grey a Space Silver. Před objednáním si můžete nechat poslat sizing kit (za 199 Kč po zadání kódu) – sadu testovacích prstenů, abyste zjistili správnou velikost. Případně je možné si kit ZDARMA vyzkoušet na kterékoliv prodejně Mobil Pohotovost. Přehled prodejen naleznete na oficiálním webu.

Pokud jste chtěli chytrý prsten vyzkoušet, ale odrazovala vás cena nebo nutnost předplatného, teď je ideální příležitost. Ultrahuman Ring Air je solidní volba bez závazků a skrytých poplatků.

Zvažujete koupi chytrého prstenu?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

