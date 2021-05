To, že se Samsung snaží dostat systém One UI 3.1 do co možná největšího množství telefonů Galaxy není žádným tajemstvím. Jihokorejský gigant má dlouhou podporu také u poměrně levných telefonů, takže pokud vlastníte některý Samsung telefon vydaný v posledních několika letech, je velká šance že se k vám dostane nový systém ještě letos.

Samsung aktualizuje další Galaxy zařízení na One UI 3.1

Minulý týden Samsung vypustil One UI 3.1 pro některé starší (a samozřejmě i aktuální) vlajkové lodě, které jste si zakoupili u operátorů. Jmenovitě jde o telefony z řady Galaxy S10 a Galaxy S10 Plus. Stejná aktualizace je nyní k dispozici pro další tři telefony – Galaxy A21s, Galaxy A41 a také Galaxy Tab A7. Nový systém kromě ostatních novinek obsahuje také některé nové Google aplikace jako třeba Google Objevit nebo Google Duo. Některé telefony získávají také nové efekty videohovorů či nové funkce pro fotoaparát.

Tablety jihokorejského giganta dostanou některé funkce, které mají zlepšit produktivitu jako například Second Screen či sdílení bezdrátové klávesnice. Pokud tedy na některé z výše uvedených zařízení už máte aktualizaci k dispozici, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Už máte systém One UI 3.1?